'El Cascanuces' del Ballet de Kiev visitará 11 ciudades en su gira por España

La gira de la compañía ucraniana con su versión de 'El Cascanueces' incluye paradas tanto en grandes capitales como en ciudades de mediano tamaño, lo que permitirá que un amplio público en distintas regiones acceda a uno de los clásicos universales del ballet. Según consignó el Ballet de Kiev, la itinerancia del espectáculo comenzó en el Teatro Lope de Vega de Madrid con funciones programadas entre el 2 y el 5 de enero, y posteriormente llegará a escenarios en Málaga, Altea, Valladolid, Salamanca, A Coruña, Ourense, una segunda actuación en Madrid, Bilbao, Villafranca del Penedés, Lorca y La Línea de la Concepción. De acuerdo con la información publicada por la compañía, se trata de una versión que toma como base la música original de Piotr Ilich Tchaikovsky y la coreografía firmada por Marius Petipa y Lev Ivanov.

Tal como informó el Ballet de Kiev, el espectáculo actúa como una invitación a sumergirse en la fantasía y la atmósfera navideña, elementos centrales en esta obra estrenada por primera vez en 1892. La función que se mantiene en escena en la capital española resalta el sentido de la magia y el espíritu propio de la temporada, aspectos que —en palabras de la compañía— definen la puesta y su selección de momentos clave del ballet clásico. Luego de presentarse en Madrid, la gira recorre el 6 de enero Málaga; el 10, Altea; el 15, Valladolid; el 16, Salamanca; el 17, A Coruña; el 18, Ourense; el 19, nuevamente Madrid; el 21, Bilbao; el 23, Villafranca del Penedés; el 27, Lorca; y el día 30, La Línea de la Concepción.

'El Cascanueces' desarrolla la historia de Clara, una niña que recibe de su padrino, durante las celebraciones navideñas, un cascanueces con forma de soldado. La trama avanza cuando, durante la noche, la protagonista ingresa en un mundo en el que los juguetes cobran vida y el cascanueces se transforma en un príncipe. Juntos, Clara y el Príncipe viajan a un universo donde se suceden escenas pobladas de dulces y flores, además de enfrentar la amenaza del Rey de los Ratones y sus seguidores. El Ballet de Kiev destaca que, a lo largo de la función, se suceden escenas icónicas como el cuadro de la nieve, la danza de las flores y la intervención del hada de azúcar, hasta llegar al Gran Pas de Deux, momento culminante del ballet.

Según indicó la propia compañía, la música de Tchaikovsky constituye un elemento esencial dentro de la puesta en escena. "La música de Tchaikovsky es brillante y emotiva, con melodías inolvidables que evocan la alegría y el encanto de la Navidad", señaló el Ballet de Kiev. Esta banda sonora, ampliamente reconocida, ha contribuido a consolidar la acción del espectáculo como una experiencia asociada a la temporada festiva.

El medio detalló que la producción cuenta con el repertorio coreográfico original concebido por Marius Petipa y Lev Ivanov, que, junto al trabajo del elenco ucraniano, busca mantenerse próxima a la tradición del ballet clásico. La oferta de la obra en diversas localidades permite la difusión del legado de Tchaikovsky y la narrativa de 'El Cascanueces', facilitando su acceso a distintos públicos españoles a lo largo de la gira que abarca todo el mes de enero.

Reportó el Ballet de Kiev que el principal objetivo de estas representaciones consiste en transportar al espectador a través de una sucesión de momentos teatrales en los que predominan escenas visualmente llamativas, utilizando tanto la escenografía como el trabajo interpretativo de los bailarines. El relato de Clara y su aventura en el mundo del Cascanueces ha mantenido una posición recurrente en las temporadas invernales de numerosas compañías alrededor del mundo y, según refiere el Ballet de Kiev, su propuesta busca preservar el impacto emocional que la obra ha generado en generaciones de espectadores desde su primera representación a finales del siglo XIX.