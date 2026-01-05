Detenido en Teherán un "agente afiliado" al Mossad que supuestamente participaba en las protestas en Irán

El detenido describió que las instrucciones que recibía de sus contactos empezaban por desplazamientos a hogares particulares, seguidos por rápidas ordenes de congregarse en mercados y otros espacios públicos, según información publicada por la agencia iraní de noticias Tasnim. Este individuo, identificado por las autoridades iraníes como afiliado al servicio de inteligencia israelí Mossad, declaró en su confesión que las tareas asignadas se vinculaban directamente a transferencias de dinero, lo que sugiere un componente financiero relevante en la organización y la coordinación de las protestas en territorio iraní.

La noticia principal, según reportó Tasnim y otras agencias citadas por medios internacionales, es la detención en Teherán de un individuo señalado como parte de una red ligada al Mossad, en medio de protestas provocadas por la crisis económica que afecta actualmente a Irán. Este arresto se produce en un contexto en el que, de acuerdo con varias organizaciones no gubernamentales, las manifestaciones por motivos económicos se han extendido en distintas ciudades iraníes, resultando hasta el momento en al menos quince personas fallecidas.

La agencia Tasnim detalló que durante el proceso de interrogatorio, el arrestado explicó los métodos utilizados para su reclutamiento y la forma de coordinar acciones con el Mossad. Según su testimonio, el contacto inicial y la posterior comunicación se realizaron mediante plataformas en redes sociales, como Instagram y Telegram. El relato apunta a que las instrucciones cambiaban con rapidez y se adaptaban a distintas circunstancias, en todos los casos estableciéndose en torno al cumplimiento de objetivos a cambio de compensaciones económicas.

Mientras tanto, según publicó la agencia Tasnim, las investigaciones de las fuerzas de seguridad iraníes continúan para identificar y desarticular la posible red de colaboradores que actuaban junto al sospechoso. Las autoridades tienen como objetivo esclarecer el alcance de la supuesta penetración del Mossad en el contexto de las protestas recientes y determinar si existen más implicados dentro del territorio nacional.

Paralelamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que el gobierno de Israel se solidariza con las manifestaciones del pueblo iraní y apoya sus "aspiraciones de libertad y justicia". Netanyahu indicó que el desarrollo de los acontecimientos en Irán podría marcar "un momento decisivo, en el que el pueblo iraní tome las riendas de su futuro". Estas declaraciones fueron difundidas el mismo día en que se conoció la detención del supuesto agente vinculado al Mossad, agregando así un componente internacional a la crisis interna que vive Irán.

A lo largo de los últimos meses, reportó la agencia Tasnim, el gobierno iraní ha intensificado su accionar contra personas denunciadas por presuntos vínculos con el Mossad o con servicios de inteligencia israelíes. Las medidas adoptadas han incluido detenciones y, en un número indeterminado de casos, ejecuciones de personas acusadas de espionaje o colaboración con potencias extranjeras. Esta ola de arrestos y condenas se intensificó después del agravamiento del conflicto entre Irán e Israel, especialmente tras la ofensiva militar israelí lanzada en el mes de junio contra instalaciones en Irán.

Según consignaron medios internacionales y la misma agencia Tasnim, las operaciones policiales y de inteligencia para descubrir redes de espionaje en Irán han ganado visibilidad pública en el contexto de las protestas sociales. Las autoridades afirman que estos esfuerzos buscan preservar la estabilidad nacional y frenar lo que consideran injerencias extranjeras que podrían exacerbar la actual crisis económica y política.

Diversas organizaciones no gubernamentales que vigilan la situación de derechos humanos en Irán han señalado que la represión contra manifestantes y sospechosos de colaborar con servicios extranjeros incluye no solo detenciones y procesamientos, sino también un aumento en los casos de violencia letal durante las protestas, que han originado al menos quince muertes según recuentos independientes mencionados en despachos internacionales.

En el desarrollo de las investigaciones, las autoridades han puesto la mira en las plataformas digitales y las redes sociales como principal medio de captación y organización utilizado tanto por activistas internos como por posibles agentes externos. El uso de canales cifrados como Telegram y la explotación de espacios virtuales ofrecidos por servicios como Instagram han sido señalados por el detenido y recogidos por los responsables de seguridad iraníes como áreas de especial atención en las tareas de vigilancia orientadas a prevenir la infiltración extranjera en movimientos sociales.

La situación reflejada en los informes de la agencia Tasnim pone en relieve la interacción entre la crisis interna de Irán y las disputas regionales, especialmente el enfrentamiento prolongado entre las autoridades iraníes e Israel. El seguimiento sobre cómo evolucionarán las investigaciones en torno al sospechoso arrestado permanece abierto, mientras se acrecienta la tensión tanto en el plano interno como en las relaciones bilaterales.