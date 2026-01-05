Delcy Rodríguez invita a EEUU "a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación"

En su primer comunicado al asumir la jefatura del Estado, Delcy Rodríguez destacó el respaldo de las Fuerzas Armadas y el nombramiento realizado por el Tribunal Supremo de Justicia tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, hechos que modificaron el escenario político nacional. Rodríguez enfatizó que la prioridad del nuevo gobierno es establecer relaciones internacionales equilibradas, destacando la importancia de la igualdad soberana y la no injerencia externa, según informó Europa Press.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, la ahora presidenta encargada firmó su mensaje a través de su canal de Telegram, en el que resaltó el “derecho a la paz” y la defensa de la soberanía nacional. Además, dirigió un llamado explícito a Estados Unidos para iniciar una agenda de cooperación y desarrollo, invocando el respeto a la legalidad internacional y la búsqueda de una convivencia comunitaria estable. En su mensaje, Rodríguez indicó que considera “prioritario” construir vínculos internacionales con Estados Unidos y otros países de la región bajo los principios mencionados.

El ambiente diplomático se configuró en un clima de tensiones tras la incursión militar estadounidense que culminó en la captura del presidente Nicolás Maduro y una serie de bombardeos contra la ciudad de Caracas, así como los estados de Aragua y La Guaira, tal como destacó Europa Press. Este operativo modificó de forma inmediata la configuración del poder en Venezuela y llevó al Tribunal Supremo de Justicia a designar a Rodríguez como máxima autoridad ejecutiva, movimiento que recibió el aval del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

En su declaración, citada por Europa Press, Rodríguez se dirigió directamente al presidente estadounidense con el mensaje: “Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra”. Rodríguez fundamentó este pedido en la trayectoria del presidente Maduro, resaltando que la búsqueda del diálogo y la paz caracterizan tanto a la administración previamente liderada por Maduro como al gobierno interino actual. “Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, expresó Rodríguez.

Rodríguez agregó en su intervención que sueña con una Venezuela que se consolide como una nación fuerte y unida: “Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos”, concluyó. Además, insistió en el mensaje central de su comunicado, remarcando el derecho de Venezuela “a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro”, en línea con los postulados planteados ante la comunidad internacional, según reportó Europa Press.

En el desarrollo de los acontecimientos recientes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió declaraciones en respuesta al cambio de poder en Venezuela y a la postura adoptada por Rodríguez. “Pagará un precio más alto” que Maduro “si no hace lo correcto”, advirtió Trump, reportó Europa Press. El mandatario estadounidense agregó que no aceptará lo que calificó como un “rechazo desafiante” a la intervención militar ordenada por su administración.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anticipó públicamente que la Casa Blanca prevé “más cooperación” con el nuevo Ejecutivo venezolano, como consignó Europa Press. El funcionario estadounidense vinculó este pronóstico al eventual alineamiento del gobierno de Rodríguez con los intereses y condiciones planteados desde Washington, en función del nuevo contexto bilateral.

Los bombardeos previos a la captura de Maduro afectaron sectores claves de Caracas y los estados periféricos, impactando el panorama político y social en Venezuela, informaron fuentes citadas por Europa Press. En medio de estas condiciones, las instituciones venezolanas respondieron ratificando la continuidad del gobierno a través de la figura de Rodríguez, cuya legitimidad se vio apuntalada de inmediato por el respaldo institucional y castrense.

Rodríguez reiteró en sus mensajes que la propuesta venezolana para superar la coyuntura es el diálogo internacional y la cooperación basada en el desarrollo conjunto, insistiendo en la necesidad de respetar los marcos legales y la soberanía de cada estado. El texto difundido por Europa Press refleja el énfasis puesto por Rodríguez en la urgencia de consolidar una convivencia y paz duraderas para la población venezolana y la región.

El respaldo político y militar proporcionado por el Tribunal Supremo y las Fuerzas Armadas confirió institucionalidad al nuevo esquema de poder tras el operativo estadounidense, según especificó Europa Press. La nueva mandataria se comprometió en su primer discurso a ejercer la autoridad con apego a la legalidad y el respeto internacional, reiterando el llamado a establecer lazos de trabajo conjunto, principalmente con Estados Unidos, pero dentro del marco que dicta el derecho internacional y la igualdad soberana entre estados.