Agencias

Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

Asume la dirección del Ejecutivo tras la detención de Nicolás Maduro, prometiendo dedicación total para mantener la estabilidad nacional y asegurar el bienestar de la ciudadanía, según afirmó durante el acto oficial realizado en Caracas

Guardar

Durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, Delcy Rodríguez expresó que afronta el nuevo cargo consternada por la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro y de la primera dama, señalando que ambos permanecen retenidos tras una operación militar estadounidense. Esta situación marcó el comienzo de su gestión como presidenta encargada de Venezuela, en reemplazo de Maduro, quien fue capturado en medio de una incursión militar, según informó el medio de comunicación proporcionado.

De acuerdo con la información publicada, Delcy Rodríguez juró el cargo ante Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien procedió a tomarle el juramento de acuerdo a la fórmula institucional estipulada. Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta ejecutiva y considerada la mano derecha del ahora ausente jefe de Estado, subrayó su compromiso de trabajar sin descanso para asegurar la estabilidad y el bienestar del país tras asumir la dirección del Ejecutivo.

Durante su discurso, la nueva presidenta interina subrayó la gravedad de la situación al mencionar de manera explícita el “secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”. La ceremonia, según consignó la fuente, reafirmó la legalidad de la sucesión y el apoyo institucional de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la propia Delcy Rodríguez.

La hasta entonces segunda autoridad del Gobierno venezolano asumió públicamente la responsabilidad de garantizar la continuidad de las funciones ejecutivas. En su intervención, enfatizó que no descansará para garantizar la paz y la estabilidad de la nación, incluyendo tanto la tranquilidad social y económica como la salud espiritual de la población. Según detalló la fuente, Rodríguez prometió poner todos sus esfuerzos para sostener la paz y acompañar al pueblo venezolano en el contexto de incertidumbre abierto tras la detención del mandatario Maduro.

Al momento del juramento oficial, Jorge Rodríguez utilizó la fórmula tradicional: “Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande”. Acto seguido, la investidura de Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta encargada quedó formalizada conforme a los procedimientos institucionales descritos por el medio.

La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en presencia de altos funcionarios, acentuando el respaldo gubernamental al nuevo liderazgo provisional. La declaración de Delcy Rodríguez incluía referencias explícitas al honor y a la responsabilidad de guiar a Venezuela al “destino que le corresponde”, con la intención de mantener la proyección y la posición histórica del país en medio de la crisis política provocada por la operación militar estadounidense.

Tal como publicó el medio citado, la sucesión de poder se desarrolló en un contexto marcado por el llamado de Delcy Rodríguez a la unidad y la resistencia, asegurando que la agenda gubernamental priorizará la defensa de la soberanía y la protección de los derechos de la ciudadanía durante su gestión como presidenta encargada.

Temas Relacionados

Delcy RodríguezPresidenta encargadaVenezuelaNicolás MaduroJorge RodríguezAsamblea Nacional de VenezuelaCaracasPalacio Legislativo FederalInvestiduraGobierno venezolanoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El espectáculo familiar 'Coco, el musical. Recuérdame' llega este sábado al Teatro López de Ayala de Badajoz

El espectáculo familiar 'Coco, el

España defiende en la ONU que "la fuerza jamás trae democracia" y que los recursos naturales son de Venezuela

El representante español ante la ONU expresó alarma por la acción militar estadounidense que derivó en la detención de Nicolás Maduro, subrayando la importancia de preservar la soberanía nacional y exhortando a priorizar el diálogo para resolver la crisis en Venezuela

Infobae

El presidente del Parlamento de Venezuela declara como principal objetivo el retorno de Nicolás Maduro

Jorge Rodríguez asume como prioridad la liberación del mandatario capturado en Estados Unidos, recalcando el compromiso de la nueva Asamblea Nacional con la unidad institucional, la defensa de la soberanía venezolana y el respaldo a treinta millones de ciudadanos

El presidente del Parlamento de

Novak Djokovic no jugará en Adelaida y acudirá sin rodaje al Abierto de Australia

El campeón serbio confirmó que no se recuperó totalmente de molestias físicas y priorizará su puesta a punto antes de debutar en el primer gran evento del año, donde aspira a aumentar su récord histórico de títulos

Novak Djokovic no jugará en

El Barça femenino celebra su primer entrenamiento solidario en la víspera de Reyes

Niños hospitalizados pudieron interactuar en directo con las futbolistas gracias a la tecnología, durante una iniciativa especial de recaudación navideña impulsada por la Fundación FC Barcelona, cuyos fondos apoyarán a pacientes pediátricos de larga duración

El Barça femenino celebra su