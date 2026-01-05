Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

Durante la ceremonia de toma de posesión celebrada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, Delcy Rodríguez expresó que afronta el nuevo cargo consternada por la detención en Estados Unidos de Nicolás Maduro y de la primera dama, señalando que ambos permanecen retenidos tras una operación militar estadounidense. Esta situación marcó el comienzo de su gestión como presidenta encargada de Venezuela, en reemplazo de Maduro, quien fue capturado en medio de una incursión militar, según informó el medio de comunicación proporcionado.

De acuerdo con la información publicada, Delcy Rodríguez juró el cargo ante Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien procedió a tomarle el juramento de acuerdo a la fórmula institucional estipulada. Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta ejecutiva y considerada la mano derecha del ahora ausente jefe de Estado, subrayó su compromiso de trabajar sin descanso para asegurar la estabilidad y el bienestar del país tras asumir la dirección del Ejecutivo.

Durante su discurso, la nueva presidenta interina subrayó la gravedad de la situación al mencionar de manera explícita el “secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”. La ceremonia, según consignó la fuente, reafirmó la legalidad de la sucesión y el apoyo institucional de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la propia Delcy Rodríguez.

La hasta entonces segunda autoridad del Gobierno venezolano asumió públicamente la responsabilidad de garantizar la continuidad de las funciones ejecutivas. En su intervención, enfatizó que no descansará para garantizar la paz y la estabilidad de la nación, incluyendo tanto la tranquilidad social y económica como la salud espiritual de la población. Según detalló la fuente, Rodríguez prometió poner todos sus esfuerzos para sostener la paz y acompañar al pueblo venezolano en el contexto de incertidumbre abierto tras la detención del mandatario Maduro.

Al momento del juramento oficial, Jorge Rodríguez utilizó la fórmula tradicional: “Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande”. Acto seguido, la investidura de Delcy Eloína Rodríguez Gómez como presidenta encargada quedó formalizada conforme a los procedimientos institucionales descritos por el medio.

La ceremonia de juramentación se llevó a cabo en presencia de altos funcionarios, acentuando el respaldo gubernamental al nuevo liderazgo provisional. La declaración de Delcy Rodríguez incluía referencias explícitas al honor y a la responsabilidad de guiar a Venezuela al “destino que le corresponde”, con la intención de mantener la proyección y la posición histórica del país en medio de la crisis política provocada por la operación militar estadounidense.

Tal como publicó el medio citado, la sucesión de poder se desarrolló en un contexto marcado por el llamado de Delcy Rodríguez a la unidad y la resistencia, asegurando que la agenda gubernamental priorizará la defensa de la soberanía y la protección de los derechos de la ciudadanía durante su gestión como presidenta encargada.