Cristina Bucsa y Kaitlin Quevedo vencen en sus debuts en Brisbane y Auckland

El torneo de Auckland marcó un momento significativo para Kaitlin Quevedo, quien, a sus 19 años, obtuvo su primer triunfo en un cuadro principal de la WTA al vencer a Peyton Stearns en la ronda inicial, consolidando de esta forma el debut soñado en certámenes del máximo circuito profesional, según informó la agencia Europa Press. Este logro de Quevedo se suma a otra actuación española destacada, ya que Cristina Bucsa accedió a la segunda ronda del torneo de Brisbane, evento WTA 500 que se disputa en superficie dura, al superar en tres sets a Anna Bondar.

De acuerdo con Europa Press, el encuentro de Bucsa frente a Bondar comenzó con desventaja para la tenista cántabra: a pesar de conseguir un quiebre en el segundo juego, dejó escapar la ventaja y cedió el primer set por 6-4, luego de que la jugadora húngara lograra romperle el servicio en el noveno juego. Bucsa, ubicada en el puesto número 50 del ranking mundial, ofreció resistencia en la segunda manga, donde volvió a tomar la delantera tras ganar un juego al resto. Sin embargo, Bondar, número 73 de la WTA, se posicionó con 5-4 y servicio para cerrar el encuentro, aunque Bucsa respondió firmemente, logrando un nuevo quiebre que le permitió extender el set al desempate. En ese ‘tie-break’, la española capitalizó un comienzo favorable (5-2) y terminó llevándose esa manga por 7-4, lo que equilibró el duelo.

El tercer y definitivo set evidenció el dominio de Bucsa, quien se impuso en la pista con claridad por 6-2. Según detalló Europa Press, la mejoría en su servicio resultó clave, dado que no facilitó ninguna oportunidad de quiebre a Bondar durante ese segmento del duelo. Esta victoria permite a Bucsa avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a la actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quien tendrá su estreno en el torneo próximamente.

Por su parte, Kaitlin Quevedo, en el WTA 250 de Auckland, logró conquistar el primer triunfo de su carrera en torneos del circuito principal, al superar a la estadounidense Stearns en dos parciales de 6-2 y 7-5. Europa Press consignó que Quevedo demostró solidez en su servicio durante el primer set y, aunque afrontó dos quiebres en contra durante el segundo, logró remontar para sellar el partido tras una hora y 29 minutos de juego. Esta victoria inaugura la temporada 2026 para la joven tenista con un resultado favorable en territorio neozelandés.

Ambos triunfos en el inicio del año marcan apenas el comienzo de la temporada para las tenistas españolas, quienes apuntan a afianzarse en la gira de pistas duras. Tanto Bucsa como Quevedo han iniciado 2026 mostrando determinación en sus respectivos debuts, estableciendo bases para los retos que les esperan en los próximos compromisos del calendario internacional, según reportó Europa Press.