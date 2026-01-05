Capellán, sobre Venezuela: "Que conflictos de fuera no alteren la convivencia de una sociedad riojana acogedora"

Al abordar la influencia de situaciones internacionales en la tranquilidad local, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, destacó la relevancia de impedir que acontecimientos externos perturben la convivencia dentro de la región. Capellán enfatizó el carácter integrador y hospitalario de la comunidad riojana, instando a que la armonía social se mantenga intacta frente a posibles disputas generadas por crisis ajenas, como la que actualmente afecta a Venezuela. De acuerdo con lo publicado por distintos medios, Capellán hizo estas declaraciones tras su encuentro con los Reyes Magos en el Palacete de Gobierno, donde entregó su carta con propuestas y deseos para el año 2026.

Según informó el medio, Capellán respondió a preguntas de la prensa en relación a la actual situación venezolana. Sostuvo la importancia de que los problemas que surgen fuera del territorio riojano no se conviertan en motivo de inquietud interna ni rompan la cohesión de la sociedad local, a la que definió como abierta y receptiva a distintas nacionalidades. Asimismo, recalcó que “La Rioja somos una sociedad acogedora, acogemos a venezolanos y a gente de muchos otros países y siempre lo tenemos que hacer con cohesión social, respetando el sentir de cada uno y de cada ideología”.

El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó la dificultad de emitir juicios desde la posición de España o de La Rioja hacia realidades internacionales que, según reconoció, solo sus propios habitantes comprenden verdaderamente. Capellán manifestó que no corresponde intervenir ni opinar sobre cómo viven o enfrentan otras comunidades sus respectivas situaciones, indicando que la experiencia de quienes residen en Venezuela escapa a la perspectiva de quienes viven en La Rioja. A pesar de este enfoque, reiteró la disposición permanente del Gobierno riojano a mantener su carácter integrador con toda comunidad que llega a la región.

Tal como consignó el medio, Capellán concluyó que resulta esencial que "en La Rioja los conflictos de fuera y demás nunca alteren esa paz, esa armonía que queremos para la convivencia de La Rioja. Ésa es nuestra sociedad y así queremos seguir". Esta postura se enmarca en el contexto de una comunidad autónoma que se define por su historia y su práctica de bienvenida a personas provenientes de países diversos, incluidas aquellas que atraviesan situaciones de inestabilidad política o social, como el caso de la población de Venezuela.

En esa línea, Capellán reiteró que cualquier integración debe estar acompañada del respaldo a los valores de unidad y respeto, y que la convivencia debe preservarse independientemente de los acontecimientos externos. El líder regional también instó a evitar que los debates o tensiones relacionadas con noticias internacionales se trasladen a la vida diaria de la región, recordando que los objetivos colectivos deben enmarcarse en el bienestar común, manteniendo a La Rioja como una sociedad cohesionada.

Durante el encuentro en el Palacete de Gobierno, Capellán aprovechó la ocasión para reiterar la importancia de los principios de hospitalidad y armonía social, que considera característicos de la comunidad riojana. Según detalló el medio, el presidente remarcó que estos valores permiten a La Rioja recibir a personas de diferentes orígenes sin romper el equilibrio y el respeto entre quienes conviven en la región. La intervención de Capellán concluyó con un llamado a anteponer el bien común y la estabilidad social, insistiendo en que las circunstancias internacionales, ajenas al ámbito regional, no deben definir la atmósfera local ni producir divisiones entre los vecinos de La Rioja.