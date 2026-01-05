Autorizada la vuelta de las 470 familias desalojadas en la zona de Guadarranque por la crecida del río

Las autoridades estimaron que el pantano de Guadarranque alcanzó el 100% de su capacidad tras las lluvias provocadas por la borrasca Francis, lo que llevó a la decisión de permitir un desembalse controlado con caudales reducidos, garantizando así la seguridad de la población. Según informó el medio, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, comunicó a primera hora del lunes 5 de enero que las 470 familias desalojadas el domingo de la zona del pantano de Guadarranque, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, recibirían autorización para regresar a sus hogares.

El descenso relevante del caudal del río Guadarranque, que pasó de los 300 metros cúbicos por segundo observados durante la jornada del domingo a los 30 metros cúbicos por segundo en las horas más recientes, resultó determinante para que la Junta de Andalucía adoptara la decisión de levantar la sanción de evacuación. Según consignó el medio que cubrió la comparecencia, este cambio en el caudal permitió a las autoridades confirmar que el desembalse del pantano se realizaría de forma controlada, a niveles que se estiman en torno a los 10-15 metros cúbicos por segundo. La reducción de estos valores respecto a la noche anterior aleja el peligro de inundaciones repentinas y permite que los habitantes puedan regresar a sus viviendas de forma segura.

Durante la comparecencia realizada desde el Puesto de Mando Avanzado en San Roque, Antonio Sanz declaró que la prioridad para las autoridades ha sido la protección de la integridad de la población, destacando que el “alivio” de agua del embalse se efectuará sin representar un riesgo significativo. El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias detalló que la bajada significativa en el caudal y el control en el pantano fueron los factores principales para levantar la orden de evacuación obligatoria.

Según publicó el medio, el desalojo del domingo afectó a 470 residencias ubicadas en la zona cercana al pantano de Guadarranque, abarcando distintos municipios del Campo de Gibraltar, como Jimena, San Roque o Los Barrios. La evacuación se llevó a cabo por el rápido aumento del caudal del río, consecuencia directa de las intensas precipitaciones asociadas a la borrasca Francis. El gobierno autonómico coordinó dispositivos de asistencia y habilitación de alojamientos temporales con el objetivo de atender a las familias afectadas.

Los datos de la emergencia, suministrados durante la comparecencia por Antonio Sanz, reflejan que 47 personas pasaron la noche en el pabellón habilitado en San Roque, mientras que otras 70 fueron alojadas provisionalmente en hoteles de la comarca, de acuerdo con lo reportado por el medio. El resto de los evacuados decidió instalarse temporalmente en viviendas de familiares y amigos durante la noche, tal como expuso el consejero andaluz.

El episodio de inundaciones en la comarca estuvo marcado por la fuerza de la borrasca Francis, que generó crecidas súbitas en los ríos de la región y provocó anegamientos en varias localidades. La rápida evolución de la crecida motivó la activación de los dispositivos de emergencia y obligó a realizar desalojos preventivos en áreas de alto riesgo. Las autoridades, tanto regionales como locales, permanecieron en alerta para responder ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas y del caudal fluvial.

Según detalló la fuente, la vigilancia del pantano y la gestión del desembalse continúan bajo supervisión directa de los equipos de emergencia y protección civil, que evalúan constantemente las condiciones hidrológicas en el Campo de Gibraltar. La decisión de permitir el retorno de las familias coincide con la estabilización del embalse y la notable disminución del caudal del río, disminuyendo la posibilidad de nuevas inundaciones en el corto plazo.

Finalizada la evacuación y admitido el retorno, se prevén labores de evaluación y revisión de daños en las áreas afectadas, según adelantó el consejero durante su comparecencia. El restablecimiento de la normalidad en los municipios implicados constituye el principal objetivo de las autoridades en los días siguientes, mientras se mantiene la recomendación de seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia ante cualquier eventualidad meteorológica futura.

El medio subrayó que se prevé la ampliación de esta información conforme las autoridades continúen monitoreando la evolución de la situación hidrológica y los servicios técnicos completen los informes sobre la seguridad y la infraestructura local en el área que ha sufrido los efectos del temporal.