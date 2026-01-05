Agencias

Arturo Ruiz, nuevo entrenador del Coviran Granada

El entrenador español Arturo Ruiz se ha convertido este lunes en nuevo entrenador del Coviran Granada, del que ya formaba parte al ser miembro del cuerpo técnico de Ramón Díaz, al que sustituye en el puesto, en la Liga Endesa, labores que el técnico ha ejecutado en el conjunto nazarí durante 12 temporadas, según confirmó el club en un comunicado.

Arturo Ruiz, de 33 años, formó parte como entrenador ayudante de la selección española durante la última concentración del combinado nacional, cuando el equipo dirigido por Chus Mateo se impuso a Georgia y Dinamarca en las pasadas ventanas FIBA celebradas durante el mes de noviembre.

Además, el nuevo entrenador rojinegro aterrizó en el Coviran Granada cuando el equipo estaba dirigido por Pablo Pin y militaba en Tercera FEB (antigua liga EBA), y "ha sido clave en el destino del club hasta la llegada a la Liga Endesa, competición en la que cumple su cuarta temporada", apunta el comunicado emitido por la entidad.

El Coviran Granada ocupa la última plaza de la Liga Endesa con un record de una victoria y 13 derrotas, a tres triunfos del MoraBanc Andorra, que marca la permanencia. Además, el equipo andaluz encadena ocho derrotas consecutivas. Así, su debut en el banquillo tendrá lugar el próximo 11 de enero ante el Barcelona en el Palau Blaugrana.

EuropaPress

