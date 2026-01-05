Aldama y los Grizzlies vuelven a caer ante unos entonados Doncic y James

Jake LaRavia sumó 26 puntos decisivos en el duelo de este domingo frente a los Memphis Grizzlies, mientras el esloveno Luka Doncic lideró la estadística de los Lakers, alcanzando los 36 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Según informó el medio de referencia, los angelinos ampliaron su racha positiva al imponerse por 120-114 en un choque disputado, donde el equipo visitante volvió a perder tras haber llegado a dominar por doble dígito en el marcador durante el tercer cuarto de la jornada.

De acuerdo con lo publicado, la franquicia de Memphis acumula ya su cuarta derrota consecutiva en la temporada regular de la NBA 2025-2026, profundizando un momento negativo en sus resultados. Los Lakers, guiados nuevamente por las aportaciones de su base estelar, lograron revertir la ventaja obtenida por los visitantes en el tramo decisivo del partido. El español Santi Aldama, integrante del conjunto visitante, saltó a la cancha desde el banquillo y disputó más de treinta minutos, acercándose al registro de ‘triple-doble’ a pesar de demostrar baja eficacia en el tiro, con 4 encestes de 13 intentos, sin acierto en cuatro lanzamientos triples. Aldama concluyó con 12 puntos, sumando además 10 rebotes, de los cuales 4 fueron ofensivos, y repartiendo 7 asistencias.

Tal como detalló la fuente, la ausencia de Ja Morant volvió a pesar sobre el conjunto de Tennessee. En su lugar, Jaylen Wells se posicionó como el máximo anotador de los Grizzlies con una cuenta de 23 puntos. A pesar de este rendimiento, el equipo no logró preservar la diferencia favorable alcanzada al cierre del tercer cuarto. El encuentro se mantuvo nivelado hasta el desenlace, momento en que Doncic inclinó la balanza para el conjunto de Los Ángeles gracias a dos triples consecutivos.

La derrota se suma a la serie iniciada días atrás, cuando los Lakers ya habían superado a los Grizzlies en su propio feudo por 128-121, también con una actuación destacada de las principales figuras del cuadro angelino, Luka Doncic y LeBron James, quienes en ese entonces superaron la barrera de los 30 puntos combinados. En la jornada actual, James aportó 26 puntos, a la vez que contribuyó con 10 asistencias y 7 rebotes, reforzando el control del juego exterior y la circulación del balón.

El rendimiento del español Santi Aldama integró labores en ambos costados de la cancha, aunque sus porcentajes en el tiro exterior limitaron la contribución ofensiva. Pese a ello, se mantuvo activo en el rebote defensivo y ofensivo, y distribuyó juego que permitió anotar a varios compañeros, en particular durante el tercer cuarto, cuando los Grizzlies consiguieron la máxima diferencia de 11 puntos. Según consignó la fuente, la respuesta de Los Ángeles Lakers no se hizo esperar: el liderazgo de Luka Doncic y la experiencia de LeBron James resultaron determinantes para neutralizar la reacción visitante.

La ausencia de Ja Morant, quien no ha podido reincorporarse a la competición, forzó al cuerpo técnico de los Grizzlies a buscar nuevas combinaciones en la rotación. Bajo estas circunstancias, otros jugadores asumieron responsabilidades ofensivas, siendo Jaylen Wells el principal referente en el marcador individual. Memphis mantiene, según lo publicado, una tendencia descendente en la clasificación y continúa con problemas para sostener ventajas frente a rivales de alto calibre.

El medio de comunicación también reportó que la capacidad de Los Ángeles Lakers para cerrar partidos se manifestó de forma clara en este nuevo enfrentamiento, especialmente en los minutos finales con el acierto de Luka Doncic desde la línea exterior. Jake LaRavia reforzó la ofensiva local con su aporte anotador, sumando 26 puntos, lo cual permitió a los Lakers mantener el dominio en casa.

La actuación de los Grizzlies dejó aspectos destacados, como la intensidad en el rebote ofensivo y la movilidad en la circulación de la pelota, aunque la vulnerabilidad en los instantes finales truncó sus aspiraciones de cortar la racha de derrotas. El conjunto angelino, por su parte, consolidó las expectativas puestas en sus dos estrellas, que continúan posicionándose como pilares del proyecto deportivo durante la presente competición, según relató la fuente mencionada. La franquicia de Memphis seguirá buscando alternativas para revertir la serie de derrotas y recuperar piezas fundamentales, mientras Los Ángeles se afirma en zona de clasificación con el respaldo de su pareja estelar y de una ofensiva equilibrada.