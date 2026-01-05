Al menos 235 migrantes han llegado en patera a España en los primeros cinco días de 2026

El 1 de enero, la isla de El Hierro en Canarias recibió la primera llegada documentada del año 2026, cuando un cayuco arribó por sus propios medios con 144 personas provenientes de países del África subsahariana. A bordo viajaban 107 hombres, 29 mujeres y 8 menores. Según consignó Europa Press, todos los ocupantes fueron atendidos tras su desembarco por un equipo de Atención Primaria del Servicio de Urgencias Canario y personal de Cruz Roja. El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112) confirmó que los migrantes presentaban buen estado general tras su llegada a la isla.

Europa Press contabilizó al menos 235 personas que lograron alcanzar las costas españolas en embarcaciones precarias durante los primeros cinco días del año 2026. El grueso de estas llegadas se concentró en El Hierro, con el episodio ya descrito, mientras que casi un centenar de migrantes arribó a las Islas Baleares, distribuidos entre las islas de Cabrera y Formentera, mediante diversas operaciones de rescate coordinadas por las autoridades.

En el archipiélago balear, Europa Press detalló que la primera embarcación interceptada en 2026 en la zona se localizó el viernes 2 de enero a las 16:35 horas al sur de Formentera, con 16 personas a bordo. Posteriormente, ese mismo día a las 23:38 horas, otras 26 personas identificadas como originarias del África subsahariana fueron rescatadas en la línea de costa al noroeste de Cabrera, conforme a los datos de la Delegación del Gobierno. Las operaciones de rescate continuaron en la madrugada del sábado 3 de enero cuando, a las 02:40 horas, 13 migrantes magrebíes fueron auxiliados a media milla del faro de la Mola, también al sur de Formentera. A continuación, a las 07:50 horas, otros 20 migrantes fueron localizados y asistidos al sur de la isla.

La secuencia de intervenciones en Baleares registró otro caso durante la madrugada del domingo, a las 02:28 horas, cuando una embarcación con 16 personas magrebíes fue interceptada a 60 millas al sur de Formentera. Las actuaciones llevaron a cabo acciones de atención humanitaria y comprobaciones para verificar el estado de salud de quienes viajaron en estas condiciones, reportó Europa Press.

En la operación de El Hierro, los equipos sanitarios y de emergencias desplegaron un dispositivo específico ante la llegada de un número elevado de personas en una sola embarcación, destacando la respuesta coordinada entre el Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y el Cecoes 112, que monitorizó la entrada y la atención de los migrantes. Tanto en Canarias como en Baleares, según explicó Europa Press, las autoridades activaron los protocolos para salvaguardar la integridad de los migrantes y facilitar la asistencia básica e inmediata tras el desembarco.

Los datos recabados por Europa Press muestran que los primeros cinco días de 2026 han registrado una continuidad en los flujos migratorios hacia España, con Canarias y Baleares como puntos principales de arribo. Las cifras reflejan los desafíos logísticos y humanitarios derivados de la llegada de embarcaciones irregulares, las cuales requieren respuestas rápidas de los servicios de rescate y atención médica para garantizar la seguridad de las personas que emprenden estas travesías marítimas.

Tanto las operaciones llevadas a cabo en el archipiélago canario por Salvamento Marítimo, como las acciones de rescate en Baleares, implicaron la colaboración de varias entidades estatales y organizaciones dedicadas a la asistencia de emergencias. Las intervenciones confirmaron, según el recuento compilado por Europa Press, la disposición de recursos para responder a este tipo de situaciones, mientras las llegadas marítimas siguen marcando el inicio del año en la gestión migratoria en España.