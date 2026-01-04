VÍDEO: Experto en RRII advierte que EEUU debe negociar con representantes del chavismo para una transición pacífica

El experto en relaciones internacionales Rafael Calduch Cervera ha advertido que "Estados Unidos y la administración Trump, son muy realistas sobre los pasos que tienen que dar" en Venezuela.

"Es muy probable que parte de esa estrategia ya se la hayan transmitido o comunicado a Corina Machado para que desde el exilio no pongan demasiadas trabas a estas primeras fases de la operación de transición", ha señalado Calduch en declaraciones a Europa Press Televisión.

"Tienen que acordar con ellos para que primero se les autorice desplegar tropas sobre el terreno y segundo cuando tengan el control de esas tropas poder operar", ha explicado el experto.

El experto ha considerado que la detención de Maduro y su esposa en Estados Unidos "pone de manifiesto la voluntad explícita, incluso militarmente, de Estados Unidos de recuperar la importancia que las administraciones de Biden, de Obama y de Bush Jr. habían dejado caer de lo que ellos llaman el espacio hemisférico, es decir, lo que nosotros conocemos como América Latina".

Calduch ha advertido que "hay un riesgo de escalada en la violencia" en Venezuela, si los chavistas "no aceptan la transición", si bien ha reconocido que no tiene "ni idea" de cómo se podría solventar esa situación, ya que "dependería de hasta qué punto Estados Unidos estuviese dispuesto a atajar esa escalada de la violencia civil interna con nuevos ataques contra los núcleos de poder de las Fuerzas Armadas".

