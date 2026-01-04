Una pelea entre "dos grupos de ideología diferente" en Santiago moviliza a la Policía Nacional

Fuentes policiales han señalado que no se registraron heridos de gravedad ni se emplearon armas blancas durante la pelea ocurrida en el centro histórico de Santiago, a pesar de que se utilizaron gas pimienta y algunos participantes sufrieron lesiones leves. Según consignó el medio, la investigación sigue abierta para identificar a todos los implicados y esclarecer los hechos, aunque hasta ahora ningún afectado ha presentado denuncias formales. Este episodio, ocurrido en la tarde del sábado en la rúa do Franco, involucró a dos grupos con ideologías opuestas que iniciaron una discusión y terminaron intercambiando golpes.

De acuerdo con la Policía Nacional, uno de los bandos posiblemente estaba vinculado con ideologías neonazis o de extrema derecha. Los agentes detallaron que la confrontación se inició cuando dos grupos cuyos integrantes defendían posturas políticas diferentes comenzaron a discutir en una de las calles más transitadas del casco antiguo de la ciudad. El intercambio verbal escaló rápidamente y desembocó en un enfrentamiento físico en el que se propinaron puñetazos y una de las personas involucradas utilizó un spray de gas pimienta.

El medio reportó que cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, solo uno de los grupos permanecía en la zona. Las personas que continuaban ahí presentaban algunas lesiones consideradas leves, pero refirieron que no requirieron atención médica urgente. A pesar de la violencia generada en plena vía pública, la Policía Nacional subrayó que hasta el momento nadie había presentado una denuncia formal por lo sucedido y que los primeros indicios recogidos excluyen el empleo de armas blancas.

Según informó la Policía Nacional a través del medio, las actuaciones policiales posteriores se han centrado en recabar información que permita confirmar la identidad de todos los participantes y conocer con exactitud cómo se desarrollaron los hechos. La investigación considera la posibilidad de que uno de los grupos implicados se identifique con movimientos de extrema derecha o neonazis, lo que refuerza la hipótesis en torno al carácter ideológico del altercado.

El incidente se produjo en una zona con alto tránsito de peatones y comercios, particularmente concurrida durante la tarde del sábado. Testigos relataron a los agentes que la pelea surgió de una discusión inicial y que la situación se intensificó rápidamente, hasta desembocar en el uso de la fuerza física entre los involucrados. Según el relato policial recogido por el medio, durante la intervención, se verificó el estado de las personas presentes y se confirmó que ninguno había presentado lesiones de gravedad derivadas del enfrentamiento.

El esclarecimiento de los hechos, según indicó la Policía Nacional al medio, depende del análisis de los testimonios aportados por testigos y del visionado de posibles grabaciones de la pelea, con el objetivo de identificar con precisión a todos los participantes y determinar la motivación exacta del altercado. Hasta el momento, la ausencia de denuncias complica algunas diligencias, pero los agentes han insistido en que mantienen activa la investigación para esclarecer por completo el episodio registrado en el corazón de Santiago.

La Policía Nacional hizo hincapié en el interés por evitar la repetición de episodios similares, especialmente en zonas del centro histórico con elevada presencia de vecinos y turistas. Según información recopilada por el medio, los responsables policiales buscan también descartar la existencia de vínculos con otros incidentes violentos de características semejantes ocurridos en fechas recientes. La investigación se mantiene en curso hasta disponer de todos los elementos necesarios para identificar responsabilidades y, en su caso, tomar medidas legales si alguna de las conductas observadas resultara constitutiva de delito o infracción administrativa.

Las fuentes consultadas por el medio señalaron que los agentes permanecerán atentos a cualquier nueva información que aporte claridad sobre lo sucedido y reiteraron la importancia de que posibles víctimas o testigos directos colaboren en la indagación, presentando las denuncias o declaraciones correspondientes.