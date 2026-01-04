Tres policías muertos en un ataque de individuos armados en el noreste de Pakistán

Un acto oficial se realizó en la Comisaría de Lakki Marwat, con la presencia de los familiares de los policías fallecidos durante el ataque ocurrido en la provincia de Jíber Pajtunjua, al noreste de Pakistán. Tres agentes de tráfico identificados como Yalal Jan, Azizulá y Abdulá murieron tras recibir disparos efectuados por atacantes en motocicleta. Según informó el diario paquistaní Dawn, los uniformados perdieron la vida en el lugar del suceso y las autoridades han iniciado una operación de búsqueda en la zona afectada.

Los hechos sucedieron mientras los agentes se encontraban en servicio en la localidad de Serai Naurang, dentro del distrito de Lakki Marwat. Un portavoz de la policía, citado por Dawn, indicó que los responsables del tiroteo no han sido identificados y se desplazaban en motocicleta al momento de perpetrar el ataque. Los cuerpos de los agentes fueron trasladados al Hospital de Naurang tras confirmarse su muerte en el sitio de los hechos.

El medio Dawn detalló que, luego del ataque, se desplegó un operativo policial en la zona para intentar localizar a los agresores y esclarecer los móviles detrás del suceso. Las investigaciones permanecen en curso mientras las fuerzas de seguridad incrementaron su presencia en la región.

En otro incidente registrado el mismo día, un agente policial identificado como Rashid Jan fue asesinado en la localidad de Kashfi Jel, ubicada en el distrito de Bannu. Según publicó Dawn, el uniformado fue atacado cuando salía de su casa rumbo a su puesto de trabajo en horas de la mañana. Al igual que en el ataque anterior, los responsables iban a bordo de una motocicleta y no han sido identificados hasta el momento.

Dawn reportó que la situación de inseguridad en la frontera entre Pakistán y Afganistán ha persistido durante años, producto de la acción violenta de grupos como Tehrik e Taliban Pakistan (TTP). Estos ataques han generado acusaciones hacia India y a los talibán afganos de brindar respaldo o protección a los agresores, alegaciones que tanto Nueva Delhi como Kabul han rechazado oficialmente.

El incremento de episodios violentos en la zona, incluidos los asesinatos recientes de policías, ocurre en un contexto de prolongada inestabilidad que afecta a la provincia de Jíber Pajtunjua y a otras regiones fronterizas. Según consignó Dawn, las autoridades continúan implementando operativos para intentar garantizar el orden y buscar a los responsables de los atentados contra efectivos policiales.