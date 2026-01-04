Todas las CCAA, salvo Extremadura, estarán en alerta mañana por lluvias, nieve, frío y oleaje

Las nevadas más intensas se concentrarán en provincias como Gerona, Lérida y Huesca, donde se prevén temperaturas por debajo de los -10ºC, mientras que fenómenos costeros activarán alertas en Almería, Asturias, Mallorca, Menorca, Gerona, A Coruña, Lugo, Murcia y Alicante. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicada por la plataforma de noticias, una extensa ola de frío azotará prácticamente todo el territorio español este lunes 5 de enero, dejando únicamente a Extremadura fuera del estado de alerta por precipitaciones, nevadas, frío y oleaje.

El medio informó que todas las comunidades autónomas, a excepción de Extremadura, figuran en nivel de alerta amarilla (riesgo) o naranja (riesgo importante) por el impacto combinado de lluvias persistentes, nieve, temperaturas mínimas y fenómenos costeros asociados a la borrasca 'Francis'. La Aemet detalla que las nevadas afectarán a áreas como Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca y Guadalajara, lo que indica una expansión significativa del fenómeno a distintas partes del país.

En lo relacionado con las precipitaciones, el medio precisó que Murcia, Almería, Granada y Gran Canaria se encontrarán bajo aviso por lluvias que podrían adquirir carácter intenso o persistente. Mientras tanto, las temperaturas mínimas pondrán en alerta amarilla a provincias como Barcelona, Madrid, Navarra, Guipúzcoa, La Rioja, Teruel, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Soria, Zamora, Cuenca y Guadalajara, donde se esperan descensos notables de los termómetros durante la jornada.

La predicción de la Aemet anticipó que Gerona, Lérida y Huesca pasarán a nivel naranja por mínimas que rondarán los -10ºC, lo que sitúa a estas zonas entre las más afectadas por la ola de frío. Paralelamente, los fenómenos costeros relacionados con vientos y oleaje intenso pondrán en alerta a varias provincias del litoral y los archipiélagos, con especial incidencia en Gerona, donde el nivel de riesgo sube a naranja.

El avance de la borrasca dejará cielos mayoritariamente nubosos o cerrados en casi todo el país, aunque con tendencia a la apertura de claros a medida que progrese el día. El centro, el cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares registrarán las precipitaciones más recurrentes, que según la Aemet serán localmente fuertes en el área de Alborán y zonas costeras de Murcia, pudiendo además ir acompañadas de tormenta eléctrica en algunos casos.

Además, la llegada de una masa de aire ártico al norte de la península reforzará el descenso térmico. Un frente dejará precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, transformándose en nieve en cotas de 400 a 600 metros y pudiendo ocurrir incluso a cotas menores. El medio consignó que la interacción del aire frío con la humedad del sureste genera incertidumbre sobre la localización y cantidad de nevadas, aunque sí se espera su impacto en la meseta Sur y en el interior del cuadrante sureste, donde la nieve puede situarse entre los 300 y 500 metros de altitud en el interior este y entre 1100 y 1300 metros en las Béticas orientales.

La Aemet considera poco probable la aparición de precipitaciones débiles en interiores del nordeste peninsular; no obstante, si se producen, serán en forma de nieve en prácticamente cualquier cota, aumenta el riesgo de acumulaciones inusuales en áreas alejadas de las montañas habituales.

En el archipiélago canario, según reportó el mismo medio, el cielo se mantendrá cubierto y se esperan lluvias más persistentes en la vertiente norte de las islas de origen montañoso, donde el relieve favorece la acumulación de humedad. El pronóstico incluye un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente pronunciado en el interior del sur peninsular y en los Pirineos. Solo en las zonas de Alborán y el área cantábrica se prevén leves aumentos en los valores máximos diurnos.

La previsión incluye heladas extendidas a gran parte del interior peninsular, excluyendo el suroeste. De acuerdo con Aemet y la plataforma de noticias, en áreas de montaña de la mitad norte, la meseta Norte, el sur de Galicia, y algunas zonas de Navarra, Aragón y Cataluña, las heladas alcanzarán intensidad moderada e incluso fuerte localmente, lo que podría afectar la seguridad en carreteras y la actividad agrícola.

Respecto al viento, el poniente predominará en el Estrecho y en la región de Alborán, mientras que en el resto del país será mayoritariamente del norte. El medio detalló que el viento soplará con fuerza moderada en la meseta Norte, la cuenca del Ebro y diversos litorales, con intervalos fuertes y posibles rachas muy intensas en los archipiélagos, la zona del Ampurdán, las costas gallegas y el litoral del sureste peninsular. En el resto del territorio, el viento será de baja intensidad.

El desarrollo de la borrasca 'Francis' y su impacto en el país, según la Agencia Estatal de Meteorología, obliga a un seguimiento constante de la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que las alertas pueden modificarse en función de los movimientos y la intensidad de la masa de aire frío y la interacción con la humedad procedente de otras regiones.