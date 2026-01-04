Podemos Canarias llama a "no quedar impasibles" ante EEUU y "defender" la soberanía del pueblo venezolano

Durante una concentración en la Plaza de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria, Noemí Santana, diputada nacional y dirigente de Podemos Canarias, expresó la petición de su partido para que España rompa relaciones diplomáticas con Estados Unidos y abandone la OTAN. Este llamado surge como respuesta directa a la intervención militar estadounidense en Venezuela ocurrida el sábado. Según informó el medio, Santana sostuvo que esta medida no debería dirigirse contra la población de Estados Unidos—de la que, afirmó, el 60% rechaza la intervención—sino específicamente contra la administración encabezada por Donald Trump, a quien responsabilizó por los acontecimientos recientes.

Podemos Canarias, siguiendo la postura manifestada por Santana, considera imprescindible una respuesta activa ante el contexto internacional generado por la actuación militar en Venezuela. Tal como consignó el medio, Santana sostuvo que su formación política percibe estos hechos como una vulneración del derecho internacional y del marco normativo de los propios Estados Unidos. A juicio de la dirigente, el operativo se realizó de forma unilateral, sin consulta al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y en violación de la Carta de la ONU.

La portavoz de Podemos también manifestó inquietud por las posibles implicaciones de estas acciones para Europa. Según declaró la diputada, existe una amenaza para Latinoamérica y para el continente europeo derivada de la actitud del presidente estadounidense. Santana afirmó que “la sociedad civil organizada se tiene que echar a la calle en defensa del derecho internacional, en defensa de los derechos humanos, en defensa de la soberanía de los pueblos”, según reportó la fuente.

En relación a la situación en Venezuela, la diputada sostuvo que solo la sociedad venezolana debe decidir su propio futuro y considera que cualquier injerencia externa supone un menoscabo de su soberanía. Estas declaraciones se produjeron durante una manifestación convocada para expresar solidaridad con el pueblo venezolano, que, de acuerdo con Santana, afronta una decisión externa sin consulta ni autorización internacional.

Podemos también centró su posición en la pertenencia de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), advirtiendo, según reportó el medio, que esta estructura podría ser instrumentalizada nuevamente por Estados Unidos para avalar intervenciones que contravengan el derecho internacional. Santana caracterizó a la OTAN como un espacio que ya no resulta seguro ni garantista para España debido a la gestión de la actual administración estadounidense.

Durante la concentración, la diputada afirmó: “Quien debe decidir sobre el futuro del pueblo venezolano es la propia sociedad de Venezuela”, insistiendo en la importancia de respetar la autodeterminación de los pueblos. Según publicó la fuente, Santana enfatizó la necesidad de que la sociedad española y la europea no permanezcan impasibles ante lo que calificó como una ofensiva de Estados Unidos en América Latina que podría tener consecuencias a nivel mundial.

A lo largo de sus intervenciones, la representante de Podemos reiteró el llamado a defender activamente la soberanía nacional e internacional frente a políticas unilaterales. Según consignó el medio, insistió en que abandonar la OTAN y cortar lazos diplomáticos con Estados Unidos constituirían pasos necesarios para salvaguardar el respeto al derecho internacional y frenar posibles nuevas acciones que, en su opinión, pondrían en riesgo la estabilidad global y la propia seguridad europea.

La manifestación contó con la presencia de simpatizantes y miembros de la sociedad civil que manifestaban su respaldo al pueblo venezolano y su preocupación por la escalada del conflicto. Según informó la fuente, los participantes abogaron por que España y la Unión Europea adopten una posición firme ante lo que consideran una crisis que transciende las fronteras de Venezuela y América Latina.

Santana justificó la propuesta de Podemos en el rechazo mayoritario que, según la información que manejan, existe dentro del propio pueblo estadounidense a la incursión militar en Venezuela. Según sus declaraciones citadas por el medio, la voluntad popular en Estados Unidos se opondría a la intervención, lo que refuerza el argumento del partido en distinguir entre el gobierno de Trump y la ciudadanía estadounidense.

El desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y la respuesta política en España han situado el debate en torno a las relaciones internacionales y la política exterior en el centro de la agenda pública. Las declaraciones de Santana y Podemos Canarias reflejan un posicionamiento de ruptura ante la política exterior de Estados Unidos bajo la administración de Trump, defendiendo la vía diplomática y la legalidad internacional como principios rectores de la actuación del Estado español, según detalló el medio.