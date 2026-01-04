Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

El tribunal federal neoyorquino encargado del caso detalló que, junto al presidente venezolano Nicolás Maduro, también se presentará ante la corte su esposa, Cilia Flores. Este dato fue difundido en el comunicado oficial emitido este domingo, que confirmó que ambos se enfrentarán a la justicia estadounidense tras haber sido trasladados desde Caracas bajo custodia militar. Según informó el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la comparecencia se llevará a cabo el lunes a las 12.00 horas, horario local.

De acuerdo con el comunicado judicial, el proceso forma parte de la causa “Estados Unidos contra Maduro Moros”, cuya vista pública fue fijada para el 5 de enero de 2026 en la sala 26A del edificio ubicado en la calle Pearl, 500, bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein. El anuncio oficial, divulgado este domingo, puntualizó los detalles logísticos de la presentación ante el tribunal para los acusados.

El arresto de Nicolás Maduro tuvo lugar el sábado en la madrugada durante una operación militar desplegada por fuerzas especiales de Estados Unidos en la capital venezolana. Según consignó el tribunal neoyorquino, luego de su aprehensión, las autoridades trasladaron a Maduro al buque de guerra estadounidense USS Iwo Jima, posteriormente a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y finalmente al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permanece bajo custodia mientras espera su comparecencia judicial.

El pliego de cargos presentado ante la corte federal detalla acusaciones que, según el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos, vinculan a Maduro con delitos de conspiración narco-terrorista. El documento judicial incluye además un cargo por fabricación, distribución o entrega de sustancias controladas, especificando la posesión de cinco kilogramos de una sustancia identificada como cocaína. Además de estos cargos, se le imputa participación en conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para la posesión de dichos dispositivos.

El medio que cubre el proceso judicial indicó que tanto Maduro como su esposa enfrentan procedimientos derivados de investigaciones federales orientadas al combate del narcotráfico internacional y el uso de armamento de alta capacidad. Las acusaciones establecen un patrón que, según el tribunal federal, se vincula con prácticas de distribución y transporte de drogas, así como la utilización y posesión de armas que estarían prohibidas en jurisdicción estadounidense.

Los hechos investigados llevaron al desarrollo de una operación multinacional que permitió a las autoridades estadounidenses ejecutar la detención en territorio venezolano. El comunicado oficial, reportado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, detalla que la logística empleada tras la captura incluyó el traslado del mandatario venezolano a instalaciones bajo jurisdicción militar estadounidense, antes de su ingreso al sistema penitenciario de la ciudad de Nueva York.

La expectativa por la audiencia del lunes se ha incrementado en los últimos días, dado el perfil de los cargos y la relevancia internacional del detenido. Según publicó el tribunal, el proceso continuará bajo estricta observación judicial en una sala designada especialmente para casos de alto perfil, con medidas de seguridad reforzadas tanto para los presentes como para las partes involucradas en el caso. La comparecencia de Nicolás Maduro ante la corte se da en medio de un contexto diplomático y jurídico de máxima tensión, con la atención puesta en los procedimientos que definirán la continuación del juicio por narco-terrorismo y delitos vinculados al tráfico de armas.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por el tribunal, los cargos estipulados podrían acarrear severas sanciones en caso de que se determinen responsabilidades penales, al tratarse de presuntas violaciones a la ley federal en materia de drogas y armamento. La acusación detalla el volumen de la sustancia interceptada y la tipología de los dispositivos señalados, correspondientemente alineados con las disposiciones del Código Penal.

El tribunal federal especificó que el acceso a la sala se regulará atendiendo a protocolos de seguridad y a la magnitud pública del caso. Las autoridades estadounidenses mantienen la custodia del presidente venezolano como parte del procedimiento ordinario para comparecencias en casos federales que involucran a personalidades de relevancia internacional, de acuerdo con lo reportado por el propio tribunal en su informe más reciente.