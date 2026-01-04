Agencias

Las familias del naufragio en Indonesia confían en que la búsqueda siga hasta hallar a los dos menores aún desaparecidos

Los equipos de socorro han ampliado el operativo tras recuperar el cuerpo de Fernando Martín, con el compromiso de seguir trabajando hasta ubicar a los niños que aún permanecen sin ser encontrados, según informaron las familias

La extensión del periodo oficial de búsqueda por parte de las autoridades indonesias, tres días más y con refuerzo de recursos humanos y materiales, mantiene viva la esperanza entre las familias afectadas tras el naufragio en las aguas del Parque Nacional de Komodo, Indonesia. Esta decisión, que fue transmitida mediante un comunicado conjunto de los familiares, se conoció después de la confirmación de la recuperación del cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, hallado este domingo en la misma zona donde el lunes anterior se localizó el cuerpo de una menor de 12 años. Con el compromiso de las autoridades de continuar las labores de búsqueda, prevalece el objetivo de dar con el paradero de los dos menores aún desparecidos desde el naufragio sucedido el pasado 26 de diciembre.

De acuerdo con la información difundida por las familias y recogida por los medios, los equipos de rescate han intensificado la operación en la provincia de Nusa Tenggara Oriental luego de recuperar el cuerpo de Fernando Martín, de 44 años, quien se encontraba desaparecido junto con otros tres integrantes del grupo familiar que viajaba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah. El medio detalló que la embarcación naufragó mientras cubría la ruta entre la isla de Komodo y Padar, en las aguas próximas a Labuan Bajo.

Según publicó la fuente familiar, la esposa de Fernando, Andrea Ortuño, fue encontrada con vida tras el accidente, al igual que una de las hijas de ella, quien se encuentra alojada en España. A su vez, el pasado 29 de diciembre se produjo la localización del cadáver de la menor de 12 años, hija también de Andrea, hecho que avanzó en la lenta recuperación, pero mantuvo pendiente el paradero de los otros tres desaparecidos: Fernando Martín, ahora hallado, y dos niños, uno hijo de Andrea y otro de Fernando, quienes permanecen sin ser localizados hasta la fecha.

En el comunicado conjunto divulgado por los familiares, expresaron su confianza en la continuidad del dispositivo de búsqueda hasta dar "lo antes posible" con los dos menores desaparecidos. Destacaron además el apoyo que han recibido tanto de las instituciones españolas como indonesias, así como el respaldo y solidaridad de la sociedad en general. El texto subraya que "las muestras de empatía y el respeto en el tratamiento de la información sobre esta indescriptible tragedia son un consuelo en mitad del dolor" y recalca el deseo de no regresar a España "sin los cuatro, todos juntos".

El medio detalló que el hallazgo del cuerpo de Fernando Martín se produjo en la misma localización donde días antes se localizó a la menor de 12 años fallecida, en un área en la que los equipos de emergencia se han concentrado desde el inicio de las labores de rescate. Además, según consignó el comunicado de las familias, las autoridades indonesias han sido elogiadas por su respuesta y por la gestión de los recursos destinados al operativo de búsqueda, así como por su decisión de incrementar el apoyo material y humano en una labor a contrarreloj.

Todavía se desconoce el paradero de los dos niños que completaban el grupo de desaparecidos desde el naufragio. El accidente ocurrió cuando el KM Putri Sakinah, un barco de madera, naufragó al finalizar el día el 26 de diciembre durante el trayecto entre dos islas de gran atractivo turístico de Indonesia. Desde entonces, los equipos de rescate implementaron dispositivos en aguas de Labuan Bajo que han permitido algunos avances, aunque persiste la incertidumbre de las familias.

Las familias manifestaron su agradecimiento por la cobertura y las muestras de respeto recibidas. Según enfatizaron en el comunicado difundido por el medio, el apoyo institucional y social recibido en España e Indonesia resulta fundamental en estos momentos y esperan que los recursos involucrados en el operativo continúen desplegándose hasta lograr recuperar a los seres queridos aún desaparecidos.

