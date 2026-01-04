Las familias del naufragio de Indonesia confían en que la búsqueda siga hasta hallar a los dos menores

La prolongación del periodo oficial de búsqueda por parte de las autoridades indonesias ha generado esperanza entre las familias afectadas por el naufragio del barco KM Putri Sakinah en Indonesia, ya que consideran fundamental este esfuerzo para hallar a los dos menores que siguen desaparecidos desde el accidente. Según informó el medio que dio a conocer los últimos avances, los equipos de rescate indonesios han decidido ampliar la operación durante tres días adicionales e incrementar los recursos materiales y humanos para intentar localizar a los niños que faltan y devolverlos junto a sus allegados.

El naufragio ocurrió la noche del 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, cuando la embarcación de madera viajaba desde la isla de Komodo hacia Padar, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, transportando a la familia afectada, de origen valenciano. De acuerdo con lo reportado por la fuente original, en la madrugada de este domingo las familias recibieron el anuncio de la recuperación del cuerpo de Fernando Martín, uno de los desaparecidos y entrenador del Valencia CF Femenino B, quien tenía 44 años. Este hallazgo se produjo en la misma zona donde cinco días antes, el 29 de diciembre, se había encontrado el cuerpo de una menor de 12 años, que también era hija de Andrea Ortuño, la esposa de Martín.

El accidente dejó a dos menores –un hijo de Andrea Ortuño y un hijo de Fernando Martín– aún en condición de desaparecidos. Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, sobrevivió al naufragio al igual que una de sus hijas, quien ya se encuentra de vuelta en España, detalló el medio citado. El comunicado emitido por las familias afectadas expresa su confianza en que el dispositivo de rescate continuará activo hasta lograr la localización de los niños "lo antes posible". Además, el texto subraya el aprecio por la labor de las autoridades indonesias y el agradecimiento por el apoyo recibido tanto en Indonesia como en España por parte de instituciones y ciudadanos.

La zona donde se han encontrado los cuerpos de Martín y la menor se ha mantenido como el epicentro de las labores de búsqueda. Según consignó el medio original, los equipos de rescate concentran allí los nuevos recursos y han reforzado la operación con más personal y equipamiento técnico en previsión de las dificultades que presenta la geografía marítima de Labuan Bajo, donde la embarcación siniestrada quedó a la deriva y finalmente se hundió. En ese contexto, la familia ha recalcado: "No volveremos a España sin los cuatro, todos juntos".

El comunicado de las familias también destaca el acompañamiento que han recibido por parte de las autoridades y la sociedad, así como la empatía con que ha sido tratada la información relacionada con lo sucedido, aspecto que consideran un alivio parcial ante la gravedad de la situación. El medio que reportó la evolución de los hechos detalló que los cuerpos fueron hallados gracias al empleo de métodos de rastreo en el área costera donde desapareció la embarcación tras el naufragio, y que la determinación de continuar las labores de rescate obedece a la voluntad de las autoridades y del equipo de emergencias de cerrar la operación solo cuando se cuente con todos los resultados posibles.

Las circunstancias en que el barco KM Putri Sakinah naufragó continúan bajo evaluación, mientras que la prioridad de las acciones se centra desde el primer momento en la localización y recuperación de los desaparecidos. Los equipos multidisciplinares han intensificado la vigilancia en la zona, aplicando estrategias de rastreo en las áreas donde las corrientes podrían haber llevado a los menores, según publicó el medio originalmente encargado del seguimiento de la noticia.

La comunidad en España ha permanecido atenta al avance de las búsquedas y se han registrado múltiples muestras de apoyo a los familiares de las víctimas, tanto en Valencia como en otros lugares. La situación ha puesto de relieve la coordinación entre autoridades consulares españolas y los servicios de emergencia de Indonesia, quienes permanecen en contacto regular a fin de coordinar todas las operaciones relacionadas con la identificación y traslado de los cuerpos. La extensión del dispositivo de búsqueda, según el medio de referencia, responde tanto a la complejidad de la zona marítima como al compromiso expresado por las autoridades locales para agotar todas las vías posibles en la localización de los desaparecidos.

El accidente en el mar de Indonesia ha generado un contexto de espera y dolor para las familias, que han solicitado expresamente que la operación de búsqueda permanezca activa y cuente con todos los recursos disponibles hasta dar con el paradero de los dos menores restantes. Tal como publicó la fuente, la presencia en la zona de equipos especializados y el refuerzo de los medios operativos forman parte de las estrategias adoptadas en respuesta a esta emergencia.