Las autoridades de Gaza denuncian dos muertos en ataques israelíes durante las últimas 24 horas

Los equipos de rescate trabajan para extraer cuerpos de entre los escombros de edificios colapsados en Gaza, un escenario cada vez más frecuente debido al daño acumulado de los bombardeos y a la búsqueda de refugio por parte de la población en estructuras semidestruidas, según indicó el Ministerio de Salud de Gaza en su más reciente informe. Conforme reportó el medio Europa Press, los hospitales del enclave han recibido en las últimas 24 horas los cuerpos sin vida de al menos dos palestinos, víctimas de las operaciones militares israelíes desarrolladas desde la reanudación de hostilidades tras el alto el fuego del 10 de octubre.

De acuerdo con ese balance, el Ministerio de Salud, que opera bajo la administración de Hamás, denunció que los ataques israelíes han elevado la cifra de fallecidos a 420 desde la suspensión de la tregua, y que los hospitales también atienden a una decena de heridos por el mismo episodio de violencia. Según Europa Press, la acumulación de víctimas y las condiciones materiales de las edificaciones están forzando a los habitantes a buscar resguardo en inmuebles que presentan graves riesgos de derrumbe, pues las temperaturas se mantienen bajas y las alternativas de refugio resultan limitadas.

El Ministerio de Salud especificó, según publicó Europa Press, que la situación hospitalaria se encuentra al límite por la gran cantidad de heridos y muertos. Desde el 10 de octubre, la estadística oficial señala al menos 1.184 personas lesionadas a causa de los ataques reportados. Además, los equipos de emergencia han logrado recuperar 684 cuerpos desde la reanudación de la ofensiva. La acumulación de víctimas en las morgues y la sobresaturación en los centros médicos han dificultado el tratamiento oportuno de heridos, agravando la situación en la Franja.

Desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023, la cifra total de fallecidos recogida por el Ministerio de Salud asciende a 71.386 y la de heridos supera los 171.264, informó Europa Press. La cifra global da cuenta de la magnitud de la crisis en Gaza, que se agrava a medida que persisten los ataques y colapsan más infraestructuras.

Paralelamente, la emergencia sanitaria y humanitaria se ve amplificada por las condiciones meteorológicas adversas. UNICEF advirtió, según Europa Press, sobre el impacto de las lluvias intensas, que han incrementado la demanda de combustible necesario tanto para el bombeo de aguas residuales como para drenar las crecientes acumulaciones de agua pluvial. Se ilustró la magnitud del problema al señalar que, en la laguna de Sheij Radwan, el nivel del agua subió de 1,8 metros a 2,2 metros, requiriendo un abastecimiento de 7.000 litros de combustible diarios para prevenir desbordamientos adicionales.

Las limitaciones en el suministro de combustible complican las labores de gestión de aguas residuales y el control de inundaciones, lo que representa un riesgo sanitario adicional para la población. Europa Press detalló que este escenario pone presión sobre las infraestructuras esenciales y agrava el riesgo de enfermedades trasmitidas por agua y por falta de saneamiento adecuado.

La presión sostenida sobre los hospitales se combina con la escasez de medicamentos y suministros médicos, contexto ante el cual las autoridades del enclave advierten de una situación sanitaria insostenible si no se produce una mejora en el acceso a insumos críticos. Según consignó Europa Press, la falta de refugios seguros y el incremento de desplazados internos intensifican la precariedad en la que viven miles de personas.

A las dificultades derivadas del conflicto armado se suman las causas naturales, como las lluvias intensas, que dificultan las operaciones de búsqueda y rescate, así como la disposición de lugares temporalmente seguros para la población afectada. Europa Press resaltó la advertencia de UNICEF acerca de la necesidad urgente de recursos energéticos para mantener operativas las instalaciones de saneamiento y contención de aguas, en tanto aumentan los riesgos de desbordamiento y contaminación.

Los reportes del Ministerio de Salud y de organizaciones internacionales recopilados por Europa Press ponen en evidencia que la crisis en Gaza combina los efectos de la guerra, las limitaciones en infraestructura hospitalaria, la escasez de combustible y las consecuencias de eventos climáticos adversos. Las perspectivas humanitarias se complican ante la falta de una solución inmediata que permita aliviar la presión sobre los servicios básicos y el sistema de salud.