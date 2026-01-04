Agencias

La Policía suiza identifica a otras 16 víctimas mortales del incendio de Año Nuevo en Crans-Montana

La Policía suiza ha informado este domingo de la identificación de otras 16 víctimas mortales del incendio de Año Nuevo en el bar 'Le Constellation', en el municipio suizo de Crans-Montana, que costó la vida a 40 personas y dejó 119 heridos.

Entre los nuevos identificados hay diez ciudadanos suizos, dos italianos, una persona con ciudadanía italo-emiratí, un rumano, una persona de Francia y una de Turquía.

La Policía de Valais no ha proporcionado los nombres de los fallecidos en el incendio.

Este pasado sábado, las autoridades judiciales del cantón del Valais han anunciado la apertura de una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar, así como "heridas corporales negligentes e incendio por negligencia", ha indicado la Fiscalía en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.

