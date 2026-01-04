La Plataforma Unitaria Democrática reclama una "transición" liderada por Edmundo González

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela ha solicitado la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, subrayando que este paso resulta fundamental para avanzar hacia una solución a la crisis que atraviesa el país. Según informó la agencia Europa Press, este llamado se produce después de la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un hecho que marca una nueva etapa en la política venezolana.

De acuerdo con Europa Press, la principal coalición opositora ha reiterado su postura sobre la necesidad de una “transición democrática, pacífica y ordenada”. En ese sentido, la Plataforma Unitaria Democrática subrayó que la transición debe estar encabezada por Edmundo González Urrutia, candidato presidencial de la oposición en las elecciones de 2024, considerando que millones de venezolanos manifestaron su apoyo a González Urrutia en los comicios del 28 de julio de 2024.

Según la nota difundida por Europa Press, la Plataforma Unitaria Democrática exigió que este proceso de transición respete la voluntad popular expresada en las urnas y se realice en un marco constitucional, cívico y electoral. El comunicado especificó: “Este momento debe abrir paso a una transición democrática, pacífica y ordenada, que respete la voluntad expresada de manera soberana por millones de venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando el país manifestó su aspiración de cambio y su compromiso con una salida constitucional, cívica y electoral eligiendo a Edmundo González Urrutia como el presidente de todos los venezolanos”.

Entre los puntos destacados por la coalición opositora, el respeto integral a los derechos humanos figura como una condición imprescindible. Europa Press detalló que el comunicado del grupo político enfatiza la necesidad de que la transición esté acompañada de “garantías plenas de derechos humanos”. Ese reclamo suma la petición de excarcelar a quienes permanecen detenidos por motivos políticos, a los que considera pieza clave para la normalización de la vida institucional.

La Plataforma Unitaria Democrática también reconoció, según publicó Europa Press, la labor de aquellos sectores de la sociedad venezolana que lucharon por la democracia de forma pacífica, reafirmando el deseo de construir una nación basada en el respeto, la dignidad y la convivencia. En las palabras del comunicado, se agradece a todas las personas que “se han mantenido firmes con la democracia, expresándose de manera pacífica y apostando por una Venezuela donde el respeto, la dignidad y la convivencia prevalezcan”.

El documento de la PUD alude al momento actual como una oportunidad para la reconciliación nacional y el reencuentro entre los ciudadanos. En ese contexto, Europa Press consignó que para la coalición opositora, la transición debe orientarse al restablecimiento del Estado de Derecho, al fortalecimiento de las instituciones y a asegurar que la soberanía popular sea principio fundamental en la Venezuela que aspiran a reconstruir. “Ha llegado el tiempo de la reconciliación nacional, del reencuentro entre los venezolanos, y de una transición que permita restablecer el Estado de Derecho, fortalecer las instituciones y garantizar que la soberanía popular sea respetada como base de una Venezuela en paz”, señalaron en el comunicado difundido ampliamente según Europa Press.

La postura expresada por la Plataforma Unitaria Democrática se alinea con los pronunciamientos previos de líderes de la oposición venezolana. Europa Press resaltó en su cobertura que María Corina Machado, referente opositora y receptora del Nobel de la Paz, manifestó su respaldo a que Edmundo González asuma el cargo de presidente, instando a las Fuerzas Armadas a reconocer su legitimidad.

Al mismo tiempo, factores del ámbito internacional han manifestado opiniones respecto a la situación venezolana. Donald Trump expuso su perspectiva sobre el liderazgo de María Corina Machado e indicó que, a su entender, la opositora carece del respaldo suficiente entre los ciudadanos para asumir una posición de mando. Según citó Europa Press, Trump afirmó: “Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país”.

Europa Press informó que frente a la detención de Nicolás Maduro y la presencia militar estadounidense, el escenario político venezolano experimenta un cambio sustancial, con la oposición insistiendo en que toda salida a la crisis debe apegarse al respeto de las garantías constitucionales, la preservación de los derechos fundamentales y un proceso de reconciliación que permita la participación plural y pacífica dentro del país.

Voceros y miembros de la Plataforma Unitaria Democrática, según puntualizó Europa Press, recalcaron en sus intervenciones que la única vía para la resolución del conflicto pasa por un proceso de transición legítima que contemple la voluntad ciudadana expresada en las elecciones y que garantice, en paralelo, la protección de los derechos individuales y políticos de todos los venezolanos.

El momento genera expectativas entre distintos sectores sociales, quienes observan el proceso de transición anunciado por la oposición y sus exigencias respecto al respeto de los derechos humanos, la liberación de presos políticos y el restablecimiento del Estado de Derecho. Europa Press aseguró que la coalición, junto con actores políticos como María Corina Machado, sostienen la convicción de que un cambio político solo resultará efectivo mediante mecanismos democráticos, donde las garantías institucionales y legales sean respetadas sin distinción.

La atención internacional permanece enfocada en los acontecimientos de Venezuela, atentos al desarrollo de la transición impulsada por la Plataforma Unitaria Democrática y el devenir de la situación de los detenidos y las garantías de derechos humanos, en un proceso que busca modificar el panorama político del país tras la caída de Nicolás Maduro y la propuesta de una gestión encabezada por Edmundo González Urrutia.