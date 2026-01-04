Hallado el cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, tras el naufragio en Indonesia

Las autoridades indonesias decidieron extender durante tres días el operativo de búsqueda para localizar a los dos menores que permanecen desaparecidos tras el naufragio cerca del Parque Nacional de Komodo, luego de que este domingo se confirmara el hallazgo del cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B. Según informó el medio Kompas y fuentes familiares, el cadáver de Martín, de 44 años, fue localizado en la misma área donde el 29 de diciembre se recuperó el cuerpo de una menor de 12 años, también víctima de la tragedia marítima ocurrida el 26 de diciembre.

De acuerdo con Kompas, el coordinador del operativo, Fathur Rahman, detalló en un comunicado que “exactamente a las 08.47 horas (hora local) de esta mañana, el equipo SAR conjunto encontró un cuerpo sospechoso de ser una víctima del KM Putri Sakinah”, nombre del barco implicado en el siniestro. Las labores de rescate se concentraron en las inmediaciones donde se extravió por última vez a los integrantes de la familia valenciana afectada por el accidente náutico.

El medio Kompas consignó que la esposa de Fernando Martín, Andrea Ortuño, sobrevivió al naufragio, al igual que una de sus hijas, que ya regresó a España. Hasta el domingo, tras la recuperación del cuerpo de Martín, continuaban desaparecidos dos menores: uno, hijo de Andrea Ortuño, y otro, hijo de Fernando Martín. La identidad de los menores aún no se ha hecho pública en detalle, acorde a la protección de la intimidad familiar.

Tras el hallazgo del cadáver de la menor de 12 años el pasado 29 de diciembre, las autoridades indonesias reorientaron sus esfuerzos en la búsqueda de los tres desaparecidos: Fernando Martín y los dos niños. Con la localización este domingo del técnico del Valencia Femenino B, los equipos de rescate mantienen la búsqueda para tratar de encontrar a los menores, intensificando las labores en la misma zona costera donde fueron recuperados ambos cuerpos.

La embarcación KM Putri Sakinah, donde viajaba la familia española, naufragó el 26 de diciembre en aguas próximas al Parque Nacional de Komodo, conocido por sus condiciones marítimas complicadas. A raíz del accidente, los servicios de emergencia locales y equipos SAR desplegaron un operativo conjunto que contó con la participación de buzos, patrullas marítimas y apoyo logístico para barrer la zona y tratar de localizar a las personas desaparecidas, según recopiló Kompas.

Las fuentes familiares consultadas por medios españoles y asiáticos confirmaron que la noticia de la recuperación del cuerpo de Fernando Martín llegó en la madrugada de este domingo. Tras el trágico suceso, el consulado español se mantiene en contacto con las autoridades indonesias para seguir la evolución de la búsqueda y brindar asistencia a los allegados de las víctimas.

El diario Kompas reportó que la extensión del plazo para el operativo de rescate responde tanto a la localización reciente de los cuerpos como a la esperanza de dar con los dos menores desaparecidos. Equipos especializados continúan patrullando la zona, con la colaboración de unidades marítimas y aéreas, a la espera de hallar algún rastro de las víctimas que aún faltan por localizar.