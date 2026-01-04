Enviado a los teléfonos el aviso 'EsAlert' a 27 municipios en Málaga con aviso rojo por lluvias

La notificación de alerta ‘EsAlert’ alcanzó este domingo los teléfonos móviles de miles de personas distribuidas en 27 municipios de la comarca meteorológica de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga. Según consignó Europa Press, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, lanzó este mensaje masivo luego de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevara a rojo el nivel de riesgo por precipitaciones en la zona. La principal advertencia es la previsión de hasta 120 litros por metro cuadrado de lluvias acumuladas hasta las 23:59 horas de la jornada.

Tal como reportó Europa Press, Antonio Sanz, titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, comunicó la decisión de activar el mensaje de alerta a través de redes sociales. Sanz enfatizó la necesidad de acatar las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, al recalcar que estas directrices pueden salvar vidas. Entre ellas, destacó la recomendación de no cruzar zonas anegadas ni caminar por áreas cercanas a cauces o ríos, como forma de minimizar riesgos asociados a inundaciones repentinas.

De acuerdo con la publicación del mismo medio, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también difundió un mensaje dirigido a la población, subrayando la activación del ‘EsAlert’ en los 27 municipios afectados dentro de Costa del Sol y Guadalhorce, y recordando la importancia de actuar con la máxima precaución. Moreno instó a la ciudadanía a evitar desplazamientos que no resulten imprescindibles durante la vigencia del aviso rojo, previsto hasta el final del día, cuando culmina el periodo de mayor riesgo meteorológico.

Europa Press detalló que el despliegue del ‘EsAlert’ responde a la entrada de la borrasca Francis, fenómeno meteorológico que elevó el potencial de acumulación de precipitaciones en la comarca. Como medida preventiva, desde primeras horas del domingo, la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones. Esta fase implica una vigilancia más estrecha y la movilización de recursos para gestionar posibles incidencias en la región.

La EMA, entidad que coordina actuaciones en caso de emergencias vinculadas al clima, pertenece a la Consejería que lidera Antonio Sanz. Según informó el organismo, la alerta se mantendrá hasta las 23:59 horas de este domingo, periodo durante el cual las autoridades evaluarán constantemente la evolución de la situación. La comunicación a través de ‘EsAlert’ pretende aumentar la difusión inmediata de directrices y permitir que los habitantes de los municipios más expuestos puedan reaccionar con mayor rapidez ante cualquier suceso adverso relacionado con la acumulación de lluvias.

El paso de la borrasca Francis ha obligado a instituciones y cuerpos de emergencia de la provincia a reforzar protocolos de vigilancia y respuesta, tal como comunicó Europa Press. El objetivo es mitigar el impacto de las lluvias en infraestructuras públicas y viviendas, así como minimizar el riesgo para la población. El despliegue de recursos pasó a ser prioritario en puntos críticos de los 27 municipios incluidos en el aviso, donde los cauces de ríos y arroyos presentan mayor susceptibilidad a desbordamientos.

Las autoridades han reiterado la importancia de consultar de forma periódica los canales oficiales para estar al tanto de posibles actualizaciones sobre la situación meteorológica y las recomendaciones de emergencia. Europa Press subrayó que tanto la Junta de Andalucía como la Aemet continúan coordinando esfuerzos para informar sobre el desarrollo del temporal y la vigencia de las medidas preventivas.

El aviso rojo por lluvias implica un peligro extraordinario, de acuerdo con la categorización de la Aemet, y hace hincapié en la necesidad de limitar todo tipo de desplazamiento que pueda verse afectado por inundaciones o corrientes de agua. La decisión de activar mensajes masivos mediante el sistema ‘EsAlert’ es una de las respuestas tomadas por la Junta de Andalucía ante la posibilidad de incidentes graves en ámbitos urbanos y rurales de la zona implicada por la alerta meteorológica.

La Aemet pronostica que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 120 litros por metro cuadrado en menos de un día. Según información recabada por Europa Press, esta cifra representa un volumen excepcional para la comarca y conlleva un aumento significativo en el riesgo de inundaciones. Las autoridades continúan monitorizando la situación para determinar si será necesario mantener o ajustar el nivel de alerta durante la noche.

Durante el desarrollo de la jornada, la Junta de Andalucía difundió reiterados mensajes a través de redes oficiales y medios de comunicación, con la finalidad de asegurar que la población siga estrictamente las indicaciones de autocuidado y los protocolos de emergencia. Europa Press destacó la presencia de dispositivos policiales y equipos de emergencias en diversas localidades de la comarca, así como la coordinación con servicios sanitarios y de Protección Civil para responder ante cualquier eventualidad.

En el transcurso del día, la provincia no ha reportado incidentes graves hasta el momento de la última actualización informativa, según Europa Press, aunque las autoridades mantienen la vigilancia en puntos sensibles a causa de la intensidad de las lluvias asociadas a la borrasca Francis. Diversas instituciones han programado reuniones periódicas para revisar el estado de prevención y coordinar las siguientes acciones según evolucione el frente meteorológico.

En la provincia de Málaga, los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del ‘EsAlert’ han activado sus respectivos planes locales de emergencia frente al riesgo de inundaciones, siguiendo las instrucciones marcadas por la Junta de Andalucía y la EMA, según publicó Europa Press. Estos planes contemplan medidas preventivas concretas en función de la infraestructura, la proximidad a cauces y la vulnerabilidad de cada localidad.

A lo largo del domingo, según la información recopilada por Europa Press, las autoridades han insistido en que el cumplimiento de las recomendaciones oficiales es determinante para reducir los riesgos derivados del temporal y para afrontar con mayor seguridad una situación de extraordinaria adversidad climática en la provincia de Málaga.