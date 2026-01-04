Agencias

Edgar Canet aprovecha la sanción de Branch y retiene el liderato de motos en el Dakar

Tras una revisión del GPS, la organización penalizó a Ross Branch por exceso de velocidad, lo que otorgó la victoria en la primera etapa de motos a Edgar Canet, quien continúa al frente de la clasificación general

Guardar

El análisis posterior del GPS confirmó que Ross Branch superó el límite de velocidad durante la primera etapa del Rally Dakar 2026, lo que llevó a la organización a sancionarlo con seis minutos y modificar el resultado inicial. Según publicó el medio que proporcionó la información, Edgar Canet, piloto catalán de 20 años y representante del equipo Red Bull, se benefició de esta decisión, obteniendo la victoria de la etapa en la categoría de motos y asegurando su permanencia como líder en la clasificación general.

De acuerdo con la información difundida, Canet, quien ya había hecho historia el día anterior al convertirse en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar en motos tras imponerse en el prólogo, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 16 minutos y 11 segundos en la jornada del domingo, que comprendió 305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu, Arabia Saudí. Inicialmente, Ross Branch, piloto botsuano de la escudería Hero, había registrado el mejor tiempo y celebró lo que habría sido su sexto triunfo en la competencia.

Sin embargo, tras el regreso a vivac y la consiguiente revisión de datos, la penalización a Branch reorganizó la clasificación de la etapa. Canet pasó así a encabezar la tabla, mientras que Branch perdió la victoria que se le había asignado provisionalmente. Según detalló la fuente original, esta situación permitió al español no solo llevarse la etapa, sino también consolidarse al frente de la clasificación de motos al término de la primera etapa cronometrada importante del rally.

Detrás de Canet, en la misma etapa, llegó Daniel Sanders, actual campeón y compañero de Canet en el equipo Red Bull KTM Factory Racing. El australiano finalizó a 1 minuto y 2 segundos del catalán, situándose a 1 minuto y 5 segundos en la clasificación general tras la actualización de tiempos. La tercera plaza en la jornada correspondió al estadounidense Ricky Brabec, integrante del equipo Honda, quien se colocó a 1 minuto y 32 segundos de Canet en la etapa, y a 1 minuto y 37 segundos en la clasificación provisional.

El medio añadió que el piloto español Tosha Schareina (Honda) también logró una destacada actuación durante la jornada. Después de haber concluido séptimo en el prólogo, Schareina finalizó en la cuarta posición en esta primera etapa, a 1 minuto y 49 segundos de Canet. Esta actuación le permitió ocupar el mismo puesto en la clasificación general, quedando a 2 minutos y 12 segundos de distancia respecto al líder.

La organización del Dakar revisa diversos datos técnicos, incluido el control de la velocidad mediante GPS, para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y equidad en la competencia. Según reportó el medio citado, estas verificaciones se realizan sistemáticamente al concluir cada etapa, lo que puede derivar en modificaciones en los resultados oficiales, como sucedió en esta ocasión.

El Rally Dakar 2026 reúne a los principales especialistas mundiales en el 'raid', enfrentando etapas de alta exigencia y cambios constantes en el desarrollo de la competencia. La penalización a Ross Branch y la consecuente reconfiguración de la clasificación general reflejan la importancia del estricto control de las reglas en un evento con tal prestigio y seguimiento internacional.

Los pilotos y equipos permanecerán atentos a futuras revisiones técnicas en las etapas siguientes, dado que cualquier infracción a las normas de la carrera puede alterar la evolución de la competencia. Según la información destacada por el medio, Edgar Canet, tras adjudicarse dos victorias consecutivas, mantiene por el momento el liderazgo y se convierte en uno de los protagonistas destacados en la categoría de motos en esta edición del Dakar.

Temas Relacionados

Rally DakarEdgar CanetRoss BranchDaniel SandersArabia SaudíYanbuMotociclismoRed Bull KTM Factory RacingHondaTosha SchareinaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hallado el cuerpo de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenino B, tras el naufragio en Indonesia

Las autoridades indonesias confirmaron este domingo la recuperación del cadáver de Fernando Martín, desaparecido desde el 26 de diciembre, mientras continúan los trabajos para dar con los dos menores todavía perdidos tras el naufragio cerca del Parque Nacional de Komodo

Hallado el cuerpo de Fernando

Irán restringe el acceso a internet en medio de las protestas por la caída del rial

Autoridades redujeron considerablemente la conectividad nacional tras jornadas de movilización e incidentes a gran escala, mientras sectores sociales y opositores alertan sobre el posible aislamiento digital frente a advertencias de endurecimiento de medidas de seguridad por parte del gobierno

Irán restringe el acceso a

Trabajo reunirá el próximo 7 de enero a los agentes sociales para la subida del SMI de 2026

El Ministerio convocó a organizaciones sindicales y empresariales para consensuar un nuevo aumento del salario mínimo desde 2026, con posiciones enfrentadas sobre la tributación y reglas de absorción complicando un posible pacto antes del límite previsto

Trabajo reunirá el próximo 7

Autismo España publica una guía para ayudar a las mujeres autistas a reconocer y prevenir la violencia de género

El nuevo manual impulsa la protección y la autonomía de mujeres dentro del espectro autista ante situaciones de abuso, ofreciendo herramientas accesibles, actividades y orientación práctica tanto a ellas como a familiares y profesionales de apoyo en España

Autismo España publica una guía

Las autoridades de Gaza denuncian dos muertos en ataques israelíes durante las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud en el enclave reporta el hallazgo de cuerpos entre escombros tras recientes bombardeos, con hospitales saturados y una crisis agravada por lluvias intensas mientras crece la cifra de heridos y fallecidos en la zona

Las autoridades de Gaza denuncian