Edgar Canet aprovecha la sanción de Branch y retiene el liderato de motos en el Dakar

El análisis posterior del GPS confirmó que Ross Branch superó el límite de velocidad durante la primera etapa del Rally Dakar 2026, lo que llevó a la organización a sancionarlo con seis minutos y modificar el resultado inicial. Según publicó el medio que proporcionó la información, Edgar Canet, piloto catalán de 20 años y representante del equipo Red Bull, se benefició de esta decisión, obteniendo la victoria de la etapa en la categoría de motos y asegurando su permanencia como líder en la clasificación general.

De acuerdo con la información difundida, Canet, quien ya había hecho historia el día anterior al convertirse en el piloto más joven en ganar una etapa del Dakar en motos tras imponerse en el prólogo, cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 16 minutos y 11 segundos en la jornada del domingo, que comprendió 305 kilómetros de especial con salida y llegada en Yanbu, Arabia Saudí. Inicialmente, Ross Branch, piloto botsuano de la escudería Hero, había registrado el mejor tiempo y celebró lo que habría sido su sexto triunfo en la competencia.

Sin embargo, tras el regreso a vivac y la consiguiente revisión de datos, la penalización a Branch reorganizó la clasificación de la etapa. Canet pasó así a encabezar la tabla, mientras que Branch perdió la victoria que se le había asignado provisionalmente. Según detalló la fuente original, esta situación permitió al español no solo llevarse la etapa, sino también consolidarse al frente de la clasificación de motos al término de la primera etapa cronometrada importante del rally.

Detrás de Canet, en la misma etapa, llegó Daniel Sanders, actual campeón y compañero de Canet en el equipo Red Bull KTM Factory Racing. El australiano finalizó a 1 minuto y 2 segundos del catalán, situándose a 1 minuto y 5 segundos en la clasificación general tras la actualización de tiempos. La tercera plaza en la jornada correspondió al estadounidense Ricky Brabec, integrante del equipo Honda, quien se colocó a 1 minuto y 32 segundos de Canet en la etapa, y a 1 minuto y 37 segundos en la clasificación provisional.

El medio añadió que el piloto español Tosha Schareina (Honda) también logró una destacada actuación durante la jornada. Después de haber concluido séptimo en el prólogo, Schareina finalizó en la cuarta posición en esta primera etapa, a 1 minuto y 49 segundos de Canet. Esta actuación le permitió ocupar el mismo puesto en la clasificación general, quedando a 2 minutos y 12 segundos de distancia respecto al líder.

La organización del Dakar revisa diversos datos técnicos, incluido el control de la velocidad mediante GPS, para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y equidad en la competencia. Según reportó el medio citado, estas verificaciones se realizan sistemáticamente al concluir cada etapa, lo que puede derivar en modificaciones en los resultados oficiales, como sucedió en esta ocasión.

El Rally Dakar 2026 reúne a los principales especialistas mundiales en el 'raid', enfrentando etapas de alta exigencia y cambios constantes en el desarrollo de la competencia. La penalización a Ross Branch y la consecuente reconfiguración de la clasificación general reflejan la importancia del estricto control de las reglas en un evento con tal prestigio y seguimiento internacional.

Los pilotos y equipos permanecerán atentos a futuras revisiones técnicas en las etapas siguientes, dado que cualquier infracción a las normas de la carrera puede alterar la evolución de la competencia. Según la información destacada por el medio, Edgar Canet, tras adjudicarse dos victorias consecutivas, mantiene por el momento el liderazgo y se convierte en uno de los protagonistas destacados en la categoría de motos en esta edición del Dakar.