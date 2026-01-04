Crónica del Real Madrid - Barça: 100-105

La racha de resultados favorables para el Real Madrid en la Liga Endesa se vio interrumpida este domingo tras un encuentro en el que el Barça se impuso 100-105 en el Movistar Arena, un estadio donde los locales habían logrado mantenerse invictos durante casi dos años y 37 duelos seguidos, de acuerdo con el medio El Mundo. Este resultado pone fin, además, a la serie de nueve clásicos consecutivos ganados por el equipo blanco y representa la primera victoria culé ante su máximo rival desde el 7 de abril de 2024. El argentino Nicolás Laprovittola y el estadounidense Kevin Punter fueron claves para que los azulgranas concretaran este triunfo en la decimocuarta jornada del campeonato.

Según informó El Mundo, la última vez que el conjunto madridista había perdido en su cancha fue el 31 de marzo de 2024, por lo que esta victoria toma relevancia tanto por su valor numérico como anímico. El Barça, dirigido por Xavi Pascual, logró encadenar su octavo triunfo consecutivo en Liga Endesa. Mientras tanto, el Real Madrid, aunque mantiene el liderazgo de la competición, vio interrumpida una racha de once victorias seguidas en el torneo doméstico.

El encuentro estuvo marcado por la contundencia de Laprovittola, quien regresó al pabellón donde jugó entre 2019 y 2021, y por la eficacia en la primera mitad de Punter, quien sumó 19 puntos, misma cifra que el base argentino, ambos decisivos conforme avanzaban los minutos cruciales. Los dos jugadores del Barça neutralizaron una sobresaliente actuación individual del croata Mario Hezonja, quien con 27 puntos lideró la ofensiva blanca pero no pudo evitar la derrota.

El desarrollo del partido mostró a dos equipos capaces de adaptarse a las circunstancias y sobreponerse a numerosas bajas. El Barça afrontó el duelo sin Jan Vesely y Darío Brizuela, ambos fuera por un proceso gripal, y con la ausencia ya conocida de Juan Núñez y Will Clyburn por lesión. Scariolo, al mando del Real Madrid, no dispuso de Chuma Okeke y Gabriele Procida. A pesar de estos contratiempos, el ritmo del partido no decayó, según reportó El Mundo.

En los instantes iniciales, el Real Madrid tomó una ligera ventaja a través del argentino Facu Campazzo, quien se posicionó como referencia en los primeros compases. Sin embargo, la respuesta azulgrana fue contundente. Liderados por Punter y destacando su acierto en los triples —lograron seis de ocho en ese primer cuarto, tres de ellos a cargo del escolta estadounidense—, el Barça se impuso al finalizar el parcial inicial con un marcador de 24-28.

La reacción madridista vino de la mano de Andrés Feliz, pero acciones puntuales de Tomas Satoransky y una destacada racha de seis puntos consecutivos de Joel Parra alargaron la distancia a favor de los catalanes, forzando el primer tiempo muerto del partido y desesperando momentáneamente al banquillo local, conforme consignó El Mundo. La diferencia llegó a ser de diez puntos tras un rebote ofensivo que capitalizó Satoransky; pese a ello, el Real Madrid redujo la brecha antes del descanso con triples de Campazzo y Llull y dejó el marcador provisional en 44-48.

La segunda parte arrancó con un parcial de 13-7 favorable al Real Madrid, que logró situarse por delante tras un triple de Alberto Abalde. Sin embargo, las respuestas de Myles Cale y Punter desde el perímetro devolvieron el mando al Barça, aunque la intensidad del duelo se reflejaba en las constantes alternancias en el marcador. Un parcial de 10-2 para el equipo blanco encendió al Movistar Arena, pero los de Xavi Pascual supieron mantenerse por delante por una mínima diferencia de dos puntos (75-77) al cierre del tercer cuarto.

El último periodo mostró la tensión propia de un clásico, con ambos equipos intercambiando errores, robos y pérdidas que impedían tomar distancia definitiva. Usman Garuba otorgó la iniciativa provisional al Real Madrid tras un 2+1, pero Laprovittola asumió entonces el liderazgo ofensivo culé, anotando siete puntos seguidos y consolidándose como la referencia en ataque en esos momentos determinantes. El 19-19 final del argentino incluyó un triple asistido, tiros libres y cada posesión capitalizada que ayudó a sellar la victoria azulgrana.

En los compases finales, cuando el Real Madrid buscaba desesperadamente recortar diferencias, la reacción de Hezonja no bastó y sendas anotaciones de Joel Parra y Willy Hernangómez cerraron la posibilidad de remontada. Laprovittola sumó más unidades desde la línea de tiros libres para ampliar la diferencia hasta diez puntos, mientras que los de Scariolo ya no consiguieron revertir la situación.

Según detalló El Mundo, los parciales del partido reflejaron el equilibrio del enfrentamiento: 24-28, 20-20, 31-29 y 25-28. En la estadística individual, además de los 27 puntos de Hezonja en el Real Madrid, sobresalieron los 15 de Campazzo y los 10 de Feliz. Por el lado visitante, a los 19 de Laprovittola y Punter, se sumaron los 16 de Satoransky y los 13 de Parra.

La labor arbitral estuvo a cargo de Peruga, Cortés y Sánchez Sixto, quienes sancionaron a Miles Norris con la eliminación por faltas personales. El Movistar Arena se mostró abarrotado durante el espectáculo deportivo, reforzando la trascendencia de este clásico en el calendario baloncestístico nacional.