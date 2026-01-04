Corea del Norte condena la operación de EEUU como una "salvaje violación" de la soberanía venezolana

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea manifestó que la comunidad internacional debe reaccionar ante los acontecimientos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos, considerando sus repercusiones en el equilibrio y las relaciones tanto regionales como globales, según informó la agencia estatal KCNA. El comunicado norcoreano hace un llamado expreso para que gobiernos y organismos internacionales rechacen y denuncien lo que califican como un nuevo caso de intervención extranjera y trasgresión de la soberanía nacional, en alusión a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, además del bombardeo a Caracas y zonas aledañas, reportó el medio oficialista coreano.

De acuerdo con la información difundida por KCNA y citada por diversos medios internacionales, el Gobierno de Corea del Norte califica la intervención de las fuerzas estadounidenses en Caracas como una "salvaje violación" de la soberanía venezolana. El Ministerio de Exteriores del país asiático remarcó que se encuentra observando de cerca el desarrollo de los hechos, considerando que la operación representa un acto de despotismo por parte de Estados Unidos que impacta de manera directa en la estabilidad de una región ya considerada vulnerable.

El comunicado oficial subraya que el ataque militar en Venezuela “es otro ejemplo que confirma la naturaleza canalla y brutal de Estados Unidos, que la comunidad internacional ha observado con tanta frecuencia durante mucho tiempo”. Esta aseveración figura en el mensaje publicado y divulgado por la agencia coreana, que refuerza la postura de distanciamiento y condena de Pyongyang respecto a las políticas de intervención militar que atribuye al gobierno estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano denuncia que la actuación de Washington persigue la hegemonía y la consolidación de sus intereses geopolíticos, considerando que representa la “forma más grave de usurpación de la soberanía” nacional. Además, sostiene que constituye una violación flagrante tanto de la Carta de Naciones Unidas como del derecho internacional, cuyos principios fundamentales son el respeto a la soberanía, la no injerencia y la preservación de la integridad territorial, informó KCNA.

Según consignó la agencia coreana, las autoridades norcoreanas advierten que la situación en Venezuela adquiere un carácter alarmante y pone en riesgo la consolidación de los vínculos regionales e internacionales. Se enfatiza la necesidad de una respuesta unificada de la comunidad internacional frente a lo que consideran un precedente peligroso para la autodeterminación de los países latinoamericanos y otras regiones.

El pronunciamiento de Pyongyang señala que estos hechos “han tenido consecuencias catastróficas para la consolidación de las relaciones regionales e internacionales”, y exhorta a gobiernos, instituciones multilaterales y organizaciones de la sociedad civil a manifestarse mediante “una voz de protesta y denuncia contra la habitual violación de la soberanía de otros países por parte de Estados Unidos”, detalló KCNA.

Para Corea del Norte, el operativo en Caracas y la detención de Nicolás Maduro simbolizan un patrón sostenido de intervenciones que, en palabras del Ministerio de Exteriores, “proporcionan pruebas adicionales del carácter depredador” de las acciones exteriores de Estados Unidos. Asimismo, el comunicado recuerda que la tendencia a la injerencia extranjera daña los esfuerzos por garantizar la estabilidad geopolítica en distintas partes del mundo, según reportó el medio oficial norcoreano.

El posicionamiento del régimen encabezado por Kim Jong-un se presenta en el contexto de una crisis internacional marcada por la intervención armada estadounidense en Venezuela. La situación ha generado alertas en varios gobiernos y organismos que, de acuerdo con la cobertura de KCNA, evalúan tanto la legalidad de la operación como su impacto sobre el sistema de normas internacionales y el equilibrio político en América Latina.

La posición oficial de Corea del Norte concluye que los incidentes en Venezuela demandan apoyo a la soberanía y al principio de no intervención, principios que el país asiático plantea como centrales para la convivencia internacional pacífica y el respeto mutuo entre Estados.