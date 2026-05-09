Ismail Omar Guelleh es investido para un sexto mandato como presidente de Yibuti

Nairobi, 9 may (EFE).- El presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, fue investido para un sexto mandato este sábado en una solemne ceremonia en la que agradeció la "confianza renovada" del país, tras ganar las elecciones del pasado 10 de abril con el 97,01 % de los votos.

"Con más del 97 % de votos a mi favor, los yibutianos respaldaron de manera inequívoca y simultánea tanto mi trayectoria como mi visión para el futuro de nuestro país", afirmó Guelleh en su discurso tras jurar el cargo entre cánticos de celebración.

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Acudieron al acto varios líderes africanos, incluyendo los primeros ministros de Etiopía, Abiy Ahmed, y Ruanda, Justin Nsengiyumva; el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud; y el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf.

En una nación con una gran importancia estratégica por su estabilidad en una región convulsa y a pesar de llevar casi tres décadas en el poder, Guelleh afirmó que "la estabilidad jamás debe ser una excusa para el inmobilismo" y que no debe "sofocar" la "capacidad de transformación" del país.

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En este sentido, el mandatario, conocido por sus siglas IOG y candidato en las urnas de la coalición Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), se comprometió a hacer frente a los desafíos en sectores como la sanidad o la educación, así como al paro de la juventud.

Unos 256.000 votantes registrados -de una población de casi 1,2 millones de personas- estaban llamados a las urnas el pasado 10 de abril en algo más de 700 colegios electorales.

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Guelleh es el sexto presidente en activo que más tiempo lleva en el poder en África y el jefe de la Concentración Popular por el Progreso (RPP, siglas en francés), partido que domina desde 1979 la política nacional de esta nación africana con una situación geopolítica clave.

En los comicios, que la oposición tradicional no consideró ni libres ni transparentes, el presidente, de 78 años, competía con un líder opositor desconocido para el gran público, que obtuvo un tan solo un 2,19 % de los sufragios, mientras las dos principales fuerzas de la oposición han boicoteado las elecciones desde 2016.

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El quinto mandato de Guelleh debía ser el último, de acuerdo con una reforma constitucional de 2010 que eliminó los límites de mandato y estipuló un límite de edad de 75 años, lo que le excluiría de futuras elecciones.

Sin embargo, el Parlamento yibutiano aprobó en noviembre pasado retirar este límite de edad para presidir el país, cuya ubicación ha conllevado la instalación de bases militares de potencias como Francia, EE.UU., China, Japón e Italia, que suponen una importante fuente de ingresos para la economía yibutiana.

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Además, bajo el mandato de Guelleh, la nación ha aprovechado esa ventaja geográfica para invertir en puertos e infraestructura logística.

El despegue de la economía también ha ido acompañado de una represión de la disidencia y un recorte de la libertad de prensa, de acuerdo con organizaciones pro derechos humanos. EFE

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