Más de 900 personas se presentan a los exámenes de acceso de Renfe para incorporar a 550 nuevos maquinistas

Un total de 926 personas se han presentado este sábado en Madrid y Barcelona a los exámenes de acceso a las 550 plazas de maquinista de la Oferta Pública de Empleo del Grupo Renfe para 2026, según ha informado la compañía en un comunicado.

Aunque a las pruebas se inscribieron 1.048 candidatos, finalmente hay 926 aspirantes, de los cuales 903 aspiran a convertirse en maquinistas de entrada para tráficos de ámbito estatal. Los 23 restantes optan a ser maquinistas de entrada para tráficos de ámbito transfronterizo.

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Los exámenes han comenzado a partir de las 10.45 horas de este sábado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, donde están convocados 774 y 152 aspirantes respectivamente.

Los candidatos que superen estas pruebas pasarán a la siguiente fase del proceso de selección, que consiste en hacer una prueba en un simulador de conducción, un examen de francés (sólo para la convocatoria de maquinistas de ámbito transfronterizo) y una entrevista personal.

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La directora de selección de Renfe, Laura Bravo, ha señalado en una entrevista divulgada a los medios que se espera que la previsión es que el proceso selectivo esté resuelto hacia finales de junio aproximadamente.

MÁS DE 2.000 EN RENFE

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Esta convocatoria forma parte del plan de empleo previsto para este año, que permitirá incorporar a más de 2.000 personas a la compañía gracias a la tasa de reposición ordinaria y a la tasa adicional autorizada en el acuerdo alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Las 550 plazas de maquinista se suman a la convocatoria de 600 plazas de operadores comerciales de entrada y a las de 360 de personal de talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento convocadas el pasado mes de marzo, en el marco de la tasa de reposición de la compañía correspondiente a 2026.

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Los exámenes para operadores comerciales y personal de talleres se celebrarán próximamente.

IMPULSAR EL RELEVO GENERACIONAL

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El objetivo de la convocatoria de maquinistas es reforzar la plantilla de conducción, garantizar el relevo generacional y asegurar la prestación del servicio ferroviario en condiciones de máxima seguridad y calidad, en un contexto de crecimiento de la movilidad ferroviaria.

Las personas que resulten seleccionadas se incorporarán a Renfe tras superar el correspondiente proceso selectivo y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la licencia y el diploma de conducción de vehículos ferroviarios, que habilitan para el ejercicio de la profesión.

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"Trabajar en Renfe es formar parte de un proyecto con propósito, es conectar cada día personas, territorios y oportunidades, porque el ferrocarril no se mueve solo, detrás hay personas con talento, con compromiso y con ganas de aportar", ha concluido Bravo.