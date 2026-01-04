Cientos de personas se concentran en Vigo para "condenar" el ataque de Estados Unidos a Venezuela

La lectura de un manifiesto que denunciaba el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela como “un acto de guerra que desafía incluso la ley de su propio país” marcó el eje de la movilización realizada este sábado ante el Consulado de Venezuela en Vigo. Según informó Europa Press, centenares de personas, junto a numerosos representantes de organizaciones políticas y movimientos sociales gallegos, se congregaron para repudiar la ofensiva y exigir la retirada de tropas extranjeras del Caribe, así como la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado durante la operación militar.

La Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) organizó la concentración y, de acuerdo con el reporte de Europa Press, la convocatoria fue respaldada por organizaciones como el BNG, CIG, CUT, Mar de Lumes, Movemento Arrendista, PCG, PCRG, Podemos Galicia y UPG. La participación incluyó, según el medio, cerca de 400 personas, entre las cuales figuraban representantes políticos del Ayuntamiento de Vigo, la eurodiputada del Bloque, Ana Miranda, y el parlamentario Néstor Rego.

Durante la movilización, los participantes escucharon la lectura de un manifiesto que presentó la acción estadounidense como “un acto de guerra que ocupa ilegalmente las aguas territoriales de Venezuela después de haber ejecutado 109 asesinatos con bombas incendiarias contra embarcaciones ligeras de trabajo a las que se les acusó sin pruebas de contrabando de narcóticos”. El manifiesto, difundido por los organizadores a los medios, denunció que la intervención militar habría infringido el derecho internacional, vulnerando la carta de las Naciones Unidas y el artículo referente a la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.

El texto, según publicó Europa Press, destacó que el ataque a Venezuela representa un hecho considerado sin precedentes y condenó la “culminación violenta de una estrategia de dominación imperialista y una guerra por los recursos” naturales del país. También se hizo referencia a la percepción de un intento de apropiación de las riquezas energéticas de Venezuela, lo que, señalaron, supone un peligroso precedente para la seguridad regional y global.

Entre las consignas de la convocatoria, se subrayó el rechazo a cualquier intervención militar extranjera y se reafirmó la defensa de la soberanía de los pueblos. Los manifestantes reclamaron también la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de las aguas caribeñas, así como la excarcelación inmediata de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Europa Press indicó que el comunicado leído hizo un llamado a la comunidad internacional para solidarizarse con Venezuela y se planteó como una demanda firme para que organismos multilaterales intervengan en defensa del derecho internacional y de la paz. El manifiesto consideró, además, que “toda persona con humanidad tiene el deber cívico y moral de condenar este acto”, en alusión a lo que calificaron como una agresión armada y criminal.

Durante el acto también se escucharon intervenciones de representantes políticos que apelaron a la legalidad internacional y cuestionaron tanto la legitimidad como la justificación del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. La presencia de figuras políticas de diversas tendencias evidenció el respaldo plural a la protesta, consignó Europa Press.

En una acción paralela, la asociación VeneLugo realizó una concentración frente a la Praza Maior de Lugo, donde cerca de cien personas leyeron un manifiesto con las palabras de María Corina Machado, líder opositora venezolana. Según explicó la presidenta de VeneLugo, Karin Mago, a Europa Press, el fin de esta cita era permitir un espacio para expresar el estado anímico de la comunidad venezolana local. Entre las consignas se escucharon “Viva Venezuela” y “Fuera Maduro”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, algunos participantes manifestaron esperanza y entusiasmo tras la operación militar, mientras que otros mostraron decepción e incertidumbre por la falta de información concreta tras la comparecencia del presidente estadounidense, quien aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” de la situación hasta que se nombre un sustituto que consideren aceptable.

El medio Europa Press detalló que ambos actos se articularon como espacios de expresión política y social ante el conflicto en Venezuela, reflejando la polarización de opiniones entre quienes rechazan la intervención extranjera y quienes ven en ella una posible vía hacia un cambio político en el país suramericano. Las manifestaciones en Vigo y Lugo evidenciaron la diversidad de posicionamientos en la diáspora venezolana y gallega ante la crisis actual y la intervención militar estadounidense.