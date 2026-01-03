Venezolanos en Aragón reciben con "júbilo" e "incertidumbre" el derrocamiento de Maduro

Wilson García, presidente de la Asociación Civil Ibero-Venezolana y representante de Comando Venezuela en Zaragoza, señaló que recibe desde la mañana mensajes desde Colombia y Venezuela, en los que sus interlocutores expresan alegría pero también preocupación, tras el arresto y derrocamiento de Nicolás Maduro por la intervención militar estadounidense en Venezuela. El medio Europa Press recogió que García matizó que estos sentimientos encontrados no solo dominan en la diáspora venezolana de Aragón, sino también entre quienes permanecen en el país sudamericano. Destacó su esperanza de que, en adelante, el proceso que se abra permita la rendición de cuentas ante la justicia internacional y garantice el respeto a la vida de los funcionarios del régimen que aún se encuentran en el poder.

Según detalló Europa Press, los aproximadamente 4.000 venezolanos que residen en Aragón registran una mezcla de expectativas, cautela, júbilo e incertidumbre. Tras el ataque aéreo de Estados Unidos que llevó a la detención de Maduro, las reacciones en la comunidad han girado entre la euforia por la perspectiva de cambio y el temor por las posibles consecuencias inmediatas. Europa Press consignó que la operación militar contra objetivos puntuales en bases militares y no contra la población civil fue calificada por García como precisa, restando importancia al posible impacto entre civiles. Explicó además que entre los principales temores aparece la posibilidad de que quienes siguen al frente del régimen puedan recurrir al uso de presos políticos como “rehenes” o “escudos” ante la presión internacional.

El dirigente subrayó, en declaraciones a Europa Press, el apoyo sólido de la comunidad venezolana de Aragón a la intervención estadounidense. Anticipó que aguarda instrucciones del partido de María Corina Machado para convocar una concentración y celebrar la caída de Maduro, quien encabezaba el país desde hace casi 13 años, sumando 27 años de chavismo si se considera el mandato de Hugo Chávez. García puntualizó que tanto Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez como Diosdado Cabello continúan ostentando cargos de relevancia en el gobierno, y expresó su deseo de que depongan las armas y no promuevan violencia contra la población o utilicen a los presos políticos con fines de presión.

Europa Press reportó que García manifestó su confianza en que el proceso de transición avance y que, en cuestión de semanas, se pueda establecer un camino democrático. Opinó que la situación actual representa el mayor nivel de acorralamiento de los líderes chavistas en años recientes y formuló un llamamiento a las fuerzas armadas venezolanas para que “se pongan del lado correcto” en este contexto de cambios políticos. Reiteró que el apoyo de la comunidad se basa en la expectativa de que los responsables de crímenes de lesa humanidad comparezcan ante la justicia internacional, y reiteró la necesidad de garantizar que no se produzcan enfrentamientos civiles, asegurando que “el pueblo está desarmado”.

En el seno de la comunidad venezolana de Aragón, tras años de exilio y espera, la noticia del arresto de Nicolás Maduro ha impactado profundamente. García, entrevistado por Europa Press, describió lo sucedido como el “Día V” —de Venezuela—, asegurando que se trata de un momento aguardado por muchos migrantes, quienes alimentaron sus esperanzas por los mensajes y discursos recientes de la líder opositora María Corina Machado.

Contrasta con esta visión la reacción de Raquel Soto, venezolana afincada en Biescas (Huesca) y citada por Europa Press, quien expresó incredulidad y escepticismo ante la caída del gobierno de Maduro. Soto manifestó que las reiteradas ocasiones en que la esperanza de un cambio político se vio frustrada ha hecho que muchos duden de que esta vez la transición se consolide. Junto a su familia, mezcló emociones de asombro, tristeza y confusión mientras seguían la información por medios y redes sociales, percibiendo que muchos compatriotas comparten ese sentimiento y permanecen en sus domicilios atentos a las novedades.

Europa Press subrayó que, según la testigo, en Venezuela predominan las manifestaciones opositoras, aunque el acceso a información verificada resulta complicado, y prevalece la incertidumbre acerca del desarrollo de los acontecimientos. Respecto a las perspectivas de futuro, Soto transmitió el deseo mayoritario de que toda la dirigencia ligada al chavismo sea enjuiciada y apartada de posiciones de poder. “Ahí todos son culpables”, señaló al medio, preguntándose abiertamente por la suerte de funcionarios destacados como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.

En cuanto a la eventual reconstrucción política, Soto abogó por la celebración de elecciones transparentes y porque el chavismo no continúe gobernando en Venezuela, aunque reconoció ante Europa Press la incertidumbre sobre los resultados y el rumbo que tomará el país posterior a Maduro.

Ambos testimonios recogidos por Europa Press ilustran la pluralidad de sensaciones entre la diáspora venezolana en Aragón: el “júbilo” de quienes ven en el cambio la posibilidad de un futuro democrático para Venezuela convive con los temores de posibles represalias, el escepticismo tras años de frustración y el anhelo de que ninguna facción perpetúe la inestabilidad o el dominio sobre la vida política y social del país. La comunidad local, involucrada en movimientos de apoyo y seguimiento a la evolución de los hechos, sostiene su demanda de justicia y exige garantías para los derechos tanto de los venezolanos en territorio nacional como de quienes integran la extensa migración repartida por el mundo.