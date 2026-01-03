Agencias

Tomé sobre Venezuela: "La solución nunca puede venir de la amenaza militar ni de la injerencia imperialista"

La parlamentaria asturiana responsabilizó a Washington y a grandes empresas petroleras por el clima hostil en Caracas, instando a priorizar el diálogo y la cooperación internacional como herramientas legítimas para resolver los conflictos que enfrenta el país sudamericano

La diputada asturiana Covadonga Tomé señaló que la reciente intensificación de la crisis venezolana tiene su origen en intereses externos, haciendo énfasis en el papel que asigna a la política impulsada desde Washington y a los intereses de grandes empresas vinculadas al petróleo. Según informó el medio, Tomé insistió en que las soluciones al conflicto en Venezuela no deben incluir amenazas militares ni acciones de injerencia extranjera, y pidió que se apueste por mecanismos basados en el diálogo y la cooperación internacional.

De acuerdo con lo publicado, la parlamentaria del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturias intervino para destacar que la escalada de tensiones en el país sudamericano responde, en su visión, a una política exterior promovida por el expresidente Donald Trump y por los intereses económicos que mantienen grandes petroleras en la región. En su intervención, Tomé afirmó que “la solución nunca puede venir de la amenaza militar ni de la injerencia imperialista, sino del diálogo, el respeto a la soberanía de los pueblos y el fortalecimiento de la paz”.

El medio detalló que Tomé expuso su postura tras los recientes ataques y presiones ejercidas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela, señalando que dichas actuaciones no contribuyen a la defensa de la paz ni a la protección de los derechos humanos. Para la portavoz asturiana, este tipo de estrategia evidencia un modus operandi que prioriza los intereses económicos sobre el bienestar social y político de la población venezolana.

Según consignó la publicación, la diputada enfatizó en la legitimidad del diálogo como vía adecuada para afrontar los desafíos que presenta la crisis venezolana, rechazando el uso de amenazas o intervenciones armadas y recordando la importancia de preservar la soberanía de los países en escenarios de conflicto. Tomé sostuvo que es imprescindible fortalecer la paz y evitar mecanismos externos que puedan agravar la situación en Venezuela.

De esta forma, la representante de Somos Asturias reiteró sus críticas a la política estadounidense, al considerar que el avance de posturas impulsadas por líderes como Donald Trump tiene como principal objetivo proteger los intereses de empresas vinculadas al sector energético. Ante este panorama, Tomé reiteró que la responsabilidad internacional debe centrarse en la cooperación y la búsqueda de acuerdos que respeten la integridad y la autodeterminación de los pueblos.

La diputada del Grupo Mixto remarcó también que la crisis en Venezuela no debe abordarse desde la presión externa, sino que requiere reconstruir la confianza entre los diferentes actores políticos y sociales a través de herramientas diplomáticas y de diálogo, aseguró el medio de comunicación.

En sus declaraciones, Tomé subrayó que cualquier fórmula de intervención extranjera solo contribuiría a agravar el clima de hostilidad y tensión que se vive en Caracas y en el resto del país, según publicó el medio. Por ello, reiteró que la apuesta por el fortalecimiento de la paz y la cooperación internacional representa el camino más legítimo y efectivo para solucionar las dificultades a las que se enfrenta Venezuela.

