Tensión al coincidir la celebración venezolana y una protesta contra Estados Unidos en Zaragoza

Durante la tarde de este sábado, agentes de la Policía Nacional de Zaragoza intervinieron en la Plaza de España para separar a grupos de manifestantes venezolanos y españoles, según informó Europa Press. El cruce entre dos convocatorias diferentes —una organizada por venezolanos residentes en la ciudad para festejar la salida de Nicolás Maduro tras ataques aéreos estadounidenses en Caracas y otras ciudades, y otra protagonizada por ciudadanos españoles que repudiaban la intervención de Estados Unidos en Venezuela— generó escenas de tensión, aunque no se registraron incidentes de gravedad.

De acuerdo con Europa Press, el epicentro de la concentración fue la Plaza de España, donde desde primeras horas de la tarde comenzaron a llegar venezolanos ondeando banderas y lanzando consignas a favor de la libertad y en celebración del derrocamiento de Maduro. El ambiente festivo estuvo marcado por cánticos como "Y ya cayó, y ya cayó, este gobierno ya cayó", mientras dirigían mensajes a los manifestantes españoles, señalando que quienes protestaban contra la intervención no conocían lo que representa “no tener agua, luz y comida”, y señalando que muchos no eran venezolanos.

Al mismo tiempo, reportó Europa Press, en el mismo emplazamiento se desarrollaba una convocatoria distinta con el lema "¡Abajo el imperialismo. Fuera EEUU de Venezuela y América Latina!", centrada en denunciar la presencia militar y la política exterior estadounidense en América Latina. Este grupo, compuesto mayormente por españoles, también portaba algunas banderas venezolanas y coreaba consignas como "Fuera yankis de nuestro territorio" y "El pueblo, unido, jamás será vencido", dirigiendo sus reproches al presidente estadounidense y a los promotores de la intervención.

La coincidencia de ambas manifestaciones exigió la intervención policial. Según detalló Europa Press, la policía desplazó a los manifestantes venezolanos hacia un extremo de la plaza para despejar el espacio a quienes contaban con autorización para concentrarse. Al hacerlo, parte de los venezolanos optó por permanecer en la zona, mientras que fueron despedidos por los manifestantes españoles con abucheos y eslóganes como “vendepatrias”, “traidores” y “cipayos”.

María Salinas, participante venezolana, expresó a Europa Press la satisfacción de su comunidad por la salida de Maduro: "Los venezolanos estamos felices porque por fin puedo decir que estamos libres". Explicó que muchos migraron "no por decisión, sino por obligación" y ahora esperan poder regresar cuando la situación lo permita. Sin embargo, Salinas también reconoció que la forma en que se logró la caída del gobierno, mediante la intervención de Estados Unidos, genera incertidumbre y preocupación: "Ninguno de los venezolanos quería que la salida de Maduro del poder se produjera por una intervención de los Estados Unidos porque saben perfectamente que ellos están en busca de otras cosas", declaró. Agregó que, pese a ello, "gracias a Dios, no hubo tantas muertes que lamentar".

Sobre el futuro del país, Salinas exigió que ningún miembro del gobierno de Maduro conserve el poder, señalando la responsabilidad compartida de toda la cúpula en lo que describió como "la destrucción" de Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez en 1999. Solicitó al presidente electo Edmundo González que asuma la labor de reconstrucción y atienda las necesidades que, afirmó, durante años no han sido cubiertas.

Otro de los asistentes venezolanos, Germain, relató a Europa Press que la noticia significó para él una mezcla de emociones y un renovado sentimiento de esperanza. "Me desperté llorando a las 6 de la mañana con la llamada de mi madre, llorando, escuchando los bombardeos y todo", compartió. Germain ha vivido casi toda la vida bajo el chavismo y expresó su anhelo de ver un cambio para él y su familia: "Es que no se puede vivir, no podemos tener nada. No tenemos necesidades básicas, no hay salud. Es que tú vas a lo básico y, si no tienes 5.000 dólares es que te mueres". Extendió este deseo de transformación también a la niñez venezolana, que, afirmó, "necesita un mejor futuro".

La manifestación opuesta, que reprobó la intervención estadounidense, recogió el testimonio de participantes de varias nacionalidades latinoamericanas residentes en España. Mercy Rojas, de origen colombiano, calificó el día como "uno de los más tristes" de su vida, afirmando que su protesta defendía una América Latina "soberana". Rojas expresó temores por la repetición de este tipo de intervenciones en otros países de la región y planteó su inquietud respecto al impacto sobre la democracia: "Es un día donde la democracia se va a la mierda. Perdóname la palabra, pero es así".

Según lo consignado por Europa Press, Rojas reconoció que la continuidad del gobierno de Maduro tampoco era justificable, aunque alegó que “ninguna invasión de un país imperialista va a cambiar las cosas en un país que tiene que ser soberano”. Reclamó que los propios venezolanos fuesen quienes definieran su destino acorde al derecho internacional, y manifestó preocupación ante la posibilidad de que su propio país, Colombia, experimente situaciones similares, especialmente ante próximas elecciones presidenciales.

Europa Press remarcó la fuerte vigilancia de las fuerzas de seguridad para evitar enfrentamientos entre los asistentes a las dos concentraciones, cada una con posturas antagónicas respecto a la reciente intervención militar en Venezuela y sus consecuencias políticas y sociales. La jornada puso de manifiesto las hondas divisiones existentes tanto dentro de la diáspora venezolana como entre colectivos de ciudadanos españoles y latinoamericanos residentes en Zaragoza respecto al futuro de Venezuela y la legitimidad de la intervención extranjera.