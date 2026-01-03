Tamara Falcó cierra la Navidad con un posado familiar de ensueño en casa de Isabel Preysler

Agencias

La última reunión navideña en casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro ha dejado una de las estampas familiares más completas de estas fiestas, y Tamara Falcó la ha definido como "simplemente un regalo" por haber logrado juntar a casi todos alrededor de la mesa. El comedor principal, decorado con un gran árbol y una mesa cuidada al detalle, se convirtió en el escenario perfecto para un posado que vuelve a situar el hogar de la reina de corazones como epicentro del clan.

En la imagen, la marquesa de Griñón aparece junto a Íñigo Onieva rodeada de familiares de los dos lados. Están Ana Boyer y su marido, Fernando Verdasco, con sus dos hijos; Íñigo junto a su madre, Carolina Molas, su hermano, Jaime, y su abuela, María Eugenia Urririaciorraga; los padres del tenista, José Verdasco y Olga Carmona, con su hermana Ana, María Eugenia Urririaciorraga, que se suman a la mesa tan numerosa.

Resulta significativo, no obstante, que en esta ocasión falten dos rostros muy habituales en los planes del grupo: Sara Verdasco, hermana de Fernando y muy integrada en la familia Boyer-Verdasco, y Alejandra Onieva, la hermana de Íñigo, que en otras reuniones sí se ha dejado ver junto a Tamara. Sus ausencias llaman la atención y abren la puerta a las conjeturas: en el caso de la hermana del tenista, todo apunta a que podría haber pasado estas fechas con la familia de su marido, Juan Carmona, mientras que de la actriz no han trascendido planes, aunque hace solo unos meses salió a la luz su relación con el actor Jesse Williams, por lo que no se descarta que hayan decidido celebrar su primera Navidad juntos.

En cuanto al estilo, Isabel Preysler vuelve a ejercer de referencia de elegancia con un look de líneas sencillas y tonos claros, en armonía con la sofisticación cálida de su casa en Navidad. Tamara apuesta por un conjunto cómodo y pulido en clave neutra, ideal para una cena en familia pero con su inconfundible aire refinado, mientras Íñigo se mantiene en un registro discreto y formal; Ana Boyer y Fernando Verdasco completan la escena con estilismos sobrios y coordinados, subrayando que, por encima de cualquier tendencia, el auténtico lujo de la noche fue poder estar todos juntos alrededor de la mesa de Isabel.

