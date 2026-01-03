Son Moix acogerá este fin de semana la Supercopa de España de fútbol sala

El palacio municipal de deportes Son Moix acogerá este fin de semana la celebración de la Supercopa de España de fútbol sala, un evento deportivo de primer nivel que ha presentado este martes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach.

Durante la presentación, el conseller ha destacado que la celebración de la Supercopa de España se enmarca también dentro de la conmemoración del centenario de la Federación, un hito que pone en valor décadas de trabajo, compromiso y crecimiento del deporte.

La competición reunirá a los cuatro mejores equipos del fútbol sala estatal -Jimbee Cartagena, Servigroup Peñíscola, Movistar Inter y el Illes Balears Palma Futsal- en la lucha por el primer título oficial de la temporada.

El Govern apoya la celebración de este evento con una subvención de 80.000 euros, en el marco de su apuesta por la organización de eventos deportivos de primer nivel, especialmente en temporada baja, como herramienta de dinamización turística y de proyección exterior del territorio.

El Ejecutivo balear ha remarcado que la Supercopa también es una muestra de su compromiso con el deporte como elemento clave de cohesión social y transmisor de valores, así como con el trabajo de las federaciones deportivas en favor de la formación, la base y el desarrollo del deporte en todas sus categorías.

Bauzá ha destacado la labor de la Real Federación Española de Fútbol, de la Federación de Fútbol de Baleares y del Illes Balears Palma Futsal, club anfitrión, por su papel en la organización del evento y por la proyección del nombre de la comunidad en el ámbito deportivo nacional e internacional.