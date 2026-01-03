S&D pide un debate en la Eurocámara sobre Venezuela y avisa de que "la democracia no se construye con bombas"

"La democracia no se construye a través de bombas o del uso de la fuerza, tampoco para servir a los intereses de Trump. La ley internacional y la Carta de Naciones Unidas deben ser respetadas". Con estas palabras, Iratxe García, presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, resumió la postura de su bancada luego del ataque aéreo realizado por Estados Unidos en Caracas y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. De acuerdo con lo publicado por el medio, el bloque socialista impulsó de inmediato un debate plenario en la Eurocámara con el objetivo de abordar la crisis en Venezuela y clarificar el papel de la Unión Europea en la promoción de la democracia y el respeto a las normas internacionales.

Tal como detalló el propio grupo parlamentario S&D a través de una publicación en la red social X, la solicitud busca emplazar a toda la Eurocámara a una discusión urgente sobre la coyuntura venezolana. El planteamiento incluye un llamado a que la Unión Europea asuma una función de liderazgo en la defensa del orden internacional basado en reglas. Según la publicación, el bloque socialista considera esencial que el Parlamento Europeo establezca una posición clara sobre el alcance de la crisis y la manera en que la UE puede intervenir en defensa de los principios democráticos en América Latina.

La iniciativa del grupo S&D responde directamente a las recientes acciones de Washington en Caracas. De acuerdo con lo consignado por el medio, el ataque militar estadounidense desembocó en la detención de Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, situación que la propia Iratxe García definió como “alarmante” en sus declaraciones. La dirigente española enfatizó que, en su perspectiva, la solución a los retos políticos del país sudamericano no debe articularse mediante la fuerza militar, sino a través de mecanismos negociados que respeten el derecho internacional.

El medio detalló que uno de los focos de la petición socialista radica en que el proceso de transición política para Venezuela debería sustentarse en el diálogo y la mediación, y no en acciones unilaterales externas. García sostuvo en su mensaje que "los venezolanos merecen una transición democrática y pacífica", subrayando que ese cambio debería ser liderado por la Unión Europea mediante una estrategia que favorezca la negociación y la búsqueda de consensos, en sintonía con la Carta de las Naciones Unidas.

La preocupación del grupo S&D, según reportó el medio, se enmarca en el contexto de un incremento de las tensiones internacionales a raíz de la intervención estadounidense. Los socialistas europeos señalaron la importancia de que la Eurocámara coordine la respuesta comunitaria, remarcando la necesidad de definir cómo puede la UE contribuir a garantizar el respeto de la legalidad internacional y la protección de los derechos de la población venezolana.

El debate propuesto busca también poner en la agenda del Parlamento Europeo la discusión sobre el alcance del liderazgo europeo en la gestión de crisis internacionales. Tal como publicó el grupo S&D, la propuesta invita a los eurodiputados a debatir no solo la situación en Venezuela, sino la coherencia y la efectividad de la acción exterior de la Unión Europea en la promoción y protección de la democracia en el mundo.

Según consignó el medio, el grupo S&D recalcó que el respeto a los principios del derecho internacional debe primar sobre cualquier intervención armada. El comunicado en la red social X reiteró la postura del bloque en favor de una transición política negociada que excluya las formas de presión militar como vía de resolución de conflictos, reafirmando además la legitimidad de la ONU y de los mecanismos multilaterales como marcos indispensables para cualquier avance hacia la democratización en Venezuela.

Además, el grupo socialista vinculó su llamado a la necesidad de evitar que la crisis venezolana sea instrumentalizada políticamente para intereses ajenos a la democracia, haciendo alusión directa a la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Según las comunicaciones revisadas por el medio, los socialistas recalcaron la importancia de que la UE actúe de manera autónoma y apegada a principios, priorizando las necesidades y derechos de la población venezolana por encima de agendas externas.

La petición de debate en el pleno de la Eurocámara presentada por el grupo S&D no solo refleja su inquietud ante la escalada del conflicto en Venezuela, sino que aspira a sentar las bases para que el Parlamento Europeo emita una posición colectiva que oriente la acción de la UE ante situaciones similares en otras regiones. El medio recogió que la propuesta fue bien acogida en algunos sectores parlamentarios, donde varios miembros apoyaron la iniciativa de profundizar el análisis sobre el rol europeo en la gestión de crisis internacionales y la defensa de los valores universales.

El llamado de los socialistas europeos invita a revisar la estrategia de la UE en Venezuela y enmarcarla dentro de un compromiso renovado con la legalidad internacional, la negociación política y la no injerencia armada. Así, la crisis venezolana se convierte en un escenario clave para el debate sobre la capacidad de liderazgo de la Unión Europea y la vigencia de sus principios fundacionales.