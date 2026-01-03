Primer muerto del año en las carreteras catalanas, en la AP-7 en Castellbisbal (Barcelona)

El acompañante de una motocicleta que viajaba por la AP-7 este sábado por la tarde en Castellbisbal (Barcelona) ha sido la primera víctima mortal por accidente en la red viaria interurbana en Catalunya.

El motorista ha resultado herido grave y le han llevado al hospital de Bellvitge, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

La motocicleta se ha accidentado y ha impactado contra la valla de la autopista.

RETENCIONES

Se ha tenido que cortar un carril en sentido norte (Girona) y pasadas las 17.00 registran 6 kilómetros de retenciones desde Martorell (Barcelona).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15.24 y han activado 3 patrullas, además de 6 dotaciones de Bomberos de la Generalitat y 5 unidades del SEM.