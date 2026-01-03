Agencias

Primer muerto del año en las carreteras catalanas, en la AP-7 en Castellbisbal (Barcelona)

Guardar

El acompañante de una motocicleta que viajaba por la AP-7 este sábado por la tarde en Castellbisbal (Barcelona) ha sido la primera víctima mortal por accidente en la red viaria interurbana en Catalunya.

El motorista ha resultado herido grave y le han llevado al hospital de Bellvitge, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

La motocicleta se ha accidentado y ha impactado contra la valla de la autopista.

RETENCIONES

Se ha tenido que cortar un carril en sentido norte (Girona) y pasadas las 17.00 registran 6 kilómetros de retenciones desde Martorell (Barcelona).

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15.24 y han activado 3 patrullas, además de 6 dotaciones de Bomberos de la Generalitat y 5 unidades del SEM.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kast considera "una gran noticia" la captura de Maduro

El presidente electo chileno celebra la aprehensión del líder venezolano y la califica de oportunidad para la región, destacando la urgencia de restaurar la democracia, devolver a exiliados y fortalecer la lucha contra el crimen transnacional

Kast considera "una gran noticia"

Rescatados tres senderistas en la montaña de Benichembla

Tres turistas neerlandeses, de alrededor de 70 años, fueron auxiliados por bomberos de Alicante, tras quedar inmovilizados cuando un integrante del grupo sufrió un dolor severo en la espalda durante una excursión en la sierra de Benichembla

Rescatados tres senderistas en la

EEUU acusa a Maduro y a su mujer de "participar en una cultura" de narcocorrupción y terrorismo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Nicolás Maduro, Cilia Flores y altos funcionarios venezolanos por su presunta implicación en una red de tráfico de cocaína, sobornos y apoyo logístico a organizaciones delictivas con destino norteamericano

EEUU acusa a Maduro y

Feijóo expresa su apoyo a Corina Machado y Edmundo González y respalda una transición democrática en Venezuela

Alberto Núñez Feijóo instó a liberar a personas encarceladas por motivos políticos en Venezuela y respaldó que el pueblo determine el rumbo institucional en comicios, enfatizando la importancia de una solución pacífica al conflicto y la restitución del orden democrático

Feijóo expresa su apoyo a

Catalá dice que "llegó la hora de la libertad" en Venezuela y espera una transición "pacífica y democrática"

Catalá dice que "llegó la