Podemos pide en el Congreso rechazar el ataque de EEUU a Venezuela, exigir la liberación de Maduro y salir de la OTAN

La proposición no de ley presentada por Podemos solicita que España promueva, en el ámbito de la Unión Europea y en los organismos internacionales, un conjunto de acciones que contribuyan a frenar la escalada militar y a restablecer el respeto al derecho internacional, así como impulsar soluciones políticas y pacíficas para resolver los conflictos internacionales. Según detalló la agencia Europa Press, la iniciativa se formalizó este sábado en el Congreso de los Diputados y plantea que el Gobierno español exprese de manera pública su rechazo al ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, además de exigir la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, y gestionar su retorno seguro a Venezuela.

De acuerdo con la proposición registrada, Podemos solicita al Ejecutivo que haga una declaración de condena contra lo que califica como una agresión militar "ilegal e injustificada" a la República Bolivariana de Venezuela. El texto argumenta que esta acción representa una "grave violación" tanto del derecho internacional como de la Carta de las Naciones Unidas, y urge una postura institucional firme ante estos hechos.

La formación política pide también que el Gobierno español demande la excarcelación de Nicolás Maduro y de su esposa, subrayando la obligación de garantizar su regreso sin riesgos a territorio venezolano. En el marco de la proposición, se destaca que la protección de la integridad física de ambos permanece entre las prioridades de la solicitud, en consonancia con el respeto a los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional.

Otro de los ejes de la petición de Podemos implica la ruptura total de relaciones diplomáticas, políticas y militares con Washington, mientras persistan —según el texto— "las agresiones, amenazas e injerencias" por parte de Estados Unidos contra Venezuela y otros países soberanos. Europa Press informó que la iniciativa recoge la necesidad de suspender cualquier tipo de colaboración con la administración estadounidense bajo las circunstancias actuales.

Entre las demandas incluidas en la proposición, Podemos propone que España inicie los trámites pertinentes para abandonar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según recoge Europa Press, el partido argumenta esta petición como parte de una política exterior basada en la paz, el multilateralismo y la no incorporación a alianzas militares de carácter ofensivo, insistiendo en que la salida de la OTAN sería coherente con el compromiso español a favor de relaciones internacionales no intervencionistas.

La iniciativa aborda además la importancia de reafirmar la solidaridad del pueblo español con Venezuela y con otros pueblos afectados por políticas de agresión, injerencia o guerra atribuidas a Estados Unidos. El texto de la proposición subraya el derecho de las naciones a la autodeterminación y la libertad de decidir sobre su futuro sin interferencias externas, insistiendo en que el papel de España debe alinearse con la protección de estos principios.

En la exposición de motivos, reproducida por Europa Press, Podemos sostiene que el ataque de Estados Unidos a Venezuela se realizó "unilateral e injustificadamente" sobre objetivos civiles y militares, describiendo la acción como un "acto de agresión premeditado" que "viola flagrantemente" la Carta de las Naciones Unidas. El documento remarca que la supuesta ofensiva tendría como fin la "usurpación y saqueo" de los recursos estratégicos venezolanos, entre los que enumera el petróleo y minerales esenciales, así como la "aniquilación" de la independencia política de Venezuela, integrando esa intervención en una estrategia de injerencia regional que afecta a Iberoamérica en su conjunto.

La formación morada fundamenta la necesidad de una respuesta de España en los lazos históricos y políticos con América Latina. El texto registrado sostiene que el Estado español, como nación comprometida con la paz y el respeto al derecho internacional, no debe "permanecer impasible" ante situaciones que, según Podemos, atentan contra la soberanía y la legalidad internacional. Ante ello, solicita una posición activa y clara en defensa de esos principios, distanciando el accionar institucional de posturas de alineación automática con Estados Unidos.

Según lo reportado por Europa Press, la proposición no de ley refleja la intención de promover una política exterior que priorice la resolución pacífica de disputas, la protección de los recursos estratégicos nacionales y la defensa del derecho internacional, en el contexto de lo que la formación califica como "agresiones" que requieren respuestas contundentes por parte de los actores estatales europeos. Además, se incluye el llamamiento a impulsar desde España iniciativas en foros internacionales que contribuyan al desescalamiento de la confrontación y a la restauración de canales diplomáticos y de negociación.

El texto hace énfasis, además, en la necesidad de mostrar solidaridad efectiva con el pueblo venezolano y con otras comunidades consideradas víctimas de políticas de presión o intervención militar, planteando la defensa de la autodeterminación como un eje vertebrador de la acción exterior del Estado español, de acuerdo con la información compartida por Europa Press.