Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Durante una reciente operación militar por parte de Estados Unidos que culminó en la captura de Nicolás Maduro, el canciller alemán Friedrich Merz expuso sus reservas respecto al futuro político de Venezuela y recalcó la importancia de asegurar un cambio institucional legítimo en el país sudamericano. Según informó la televisión pública alemana ARD, Merz abordó no solo las consecuencias del arresto de Maduro, sino también el balance de su administración, sus alianzas internacionales y el proceso electoral que condujo a su última reelección.

El medio ARD detalló que Merz caracterizó el mandato de Maduro como un factor de deterioro para Venezuela, atribuyéndole la devastación económica y social experimentada por esa nación en los últimos años. En sus declaraciones, el canciller aseveró que el dirigente venezolano “tenía un papel problemático en la región, con sus alianzas lamentables por todo el mundo e implicando a Venezuela en el tráfico de droga”. Además, Merz relacionó el desempeño de Maduro con la inserción venezolana en redes ilícitas internacionales, lo que, según sus palabras, agravó la situación del país tanto a nivel interno como en el contexto regional.

El jefe de la diplomacia alemana insistió en la consideración internacional respecto a la legitimidad del proceso electoral de 2024. Según publicó ARD, Merz recordó que Alemania, en consonancia con numerosos gobiernos occidentales, se abstuvo de reconocer los resultados que confirmaron la reelección de Maduro. El canciller, categórico, calificó dicho proceso como un “fraude”, estableciendo así la postura oficial de Berlín sobre la validez de esa jornada electoral.

En cuanto a la operación estadounidense en contra de Maduro, Merz optó por la cautela y evitó expresar un juicio definitivo sobre la legalidad del ataque. Según reportó ARD, el canciller expresó: “Estamos dándonos un tiempo con eso”, destacando la complejidad de la clasificación jurídica en este tipo de intervenciones internacionales. Subrayó la importancia de que los principios del derecho internacional continúen regulando la interacción entre los Estados, e instó a que las autoridades pertinentes examinen las implicaciones legales antes de adoptar una postura definida por parte del gobierno alemán.

El medio alemán consignó que Merz instó a prevenir una escalada de inestabilidad en Venezuela tras la acción militar. Según el propio canciller, la prioridad en este momento consiste en propiciar un ambiente político orientado hacia la estabilidad y la institucionalidad democrática. Para ello, Merz planteó la necesidad de organizar unas elecciones libres y transparentes, que permitan la elección de un gobierno dotado de legitimidad interna y reconocimiento internacional, lo que abriría el camino para una eventual transición democrática y ordenada.

Las observaciones de Merz sobre la política internacional de Maduro incluyeron una condena a los vínculos del mandatario venezolano con actores extranjeros considerados problemáticos por el gobierno alemán. Según el medio ARD, Merz vinculó a Venezuela con redes de tráfico de drogas y acusó al expresidente de fortalecer alianzas consideradas negativas en el panorama internacional. Este planteamiento refuerza la visión de la cancillería alemana sobre la necesidad de incentivar procesos que favorezcan el aislamiento de las prácticas ilícitas y la reinserción de Venezuela en el sistema internacional bajo parámetros de legalidad y transparencia.

El análisis de la situación política venezolana, recogido por la televisión pública alemana, subraya también los desafíos que enfrenta la comunidad internacional para atender tanto la crisis política como las posibles repercusiones sociales derivadas de la salida de Maduro. Merz enfatizó la obligación de los actores externos de respetar las normas del derecho internacional, y al mismo tiempo remarcó la responsabilidad de facilitar una solución política que evite vacíos de poder o estallidos de violencia interna en Venezuela.

La postura de Alemania, transmitida a través del canciller Merz y reportada por ARD, se centra en la no aceptación del resultado de las elecciones de 2024 atribuidas a Maduro, el rechazo a sus alianzas internacionales y un llamado firme a los principios jurídicos que rigen la convivencia entre Estados. Al mismo tiempo, Merz señaló la urgencia de que Venezuela logre una transición hacia un gobierno democráticamente elegido y legitimado mediante comicios transparentes, con el objetivo de restaurar la estabilidad y la confianza tanto dentro del país como en el ámbito internacional.