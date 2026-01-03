La Federación Venezolana de Galicia aboga por un gobierno de transición seguido de elecciones "democráticas"

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia (Fedega), Manuel Pérez, ha abogado por un gobierno de transición durante unos meses, seguido de la celebración de unas elecciones "democráticas" y "respaldadas por la comunidad internacional".

Horas después del ataque de Estados Unidos a diversas localizaciones de Venezuela -- entre ellas, Caracas --, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicaba a través de sus redes sociales que el ejército de EEUU había capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Las reacciones a los hechos no han tardado en llegar.

En declaraciones a Europa Press, Pérez ha asegurado que valoran lo sucedido con "mucha emoción y entusiasmo" y que se encuentran "ansiosos" a la espera de que salga la líder de la oposición, María Corina Machado, para que dé alguna instrucción y poder ver "hacia dónde va a girar ahora el país".

Así, ha indicado que este sábado a partir de las 18.00 horas se llevará a cabo una concentración de venezolanos en la Plaza Elíptica de Vigo. Una cita que se llevará a cabo dos horas antes de la manifestación convocada por la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo) frente al Consulado de la República de Venezuela para "condenar el ataque".

En este sentido, el presidente de Fedega ha defendido que considera que Trump "viene a ayudar a un proceso de cambio hacia la democracia en Venezuela".

Con respecto al futuro, ha apuntado hacia la implantación de un gobierno transicional durante unos meses, para posteriormente realizar unas elecciones respaldadas por la comunidad internacional. "Por supuesto, deben ser libres y no manipulables. Ese es el problema", indica.

Manuel Pérez ha señalado a los organismos internacionales y gobiernos europeos, por "haber mirado hacia otro lado" cuando tenían que "exigir que gobernase el que ganó las elecciones".

"Creo que la comunidad internacional en este momento tiene que ponerse del lado del pueblo de Venezuela, ir a favor de una democracia y una transición hacia ella, como todos aspiramos en cualquier parte del mundo", ha enfatizado.

Con todo, ha concluido abogando por una "transición pacífica y organizada hacia la democracia total" del país. "Porque ocho millones de venezolanos en el exilio no quiere decir que haya una democracia en el país", concluyó.