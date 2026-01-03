La Embajada de EEUU en España avisa de protestas contra la política estadounidense en varias ciudades el fin de semana

La legación diplomática de Estados Unidos en España ha advertido que la afluencia de personas en las inmediaciones de sus instalaciones en Madrid, Barcelona y Valencia podría dificultar el acceso durante el próximo fin de semana. Según informó la Embajada de Estados Unidos, se han programado diversas protestas contra la política estadounidense que podrían alterar la circulación y los accesos en torno a sus sedes.

El aviso, difundido por la Embajada y difundido por agencias como Europa Press, especifica que las movilizaciones están previstas para el domingo 4 y el lunes 5 de enero en las cercanías de la sede diplomática en Madrid, ubicada en la calle Serrano, así como el sábado 3 de enero en torno al Consulado General en Barcelona y la Agencia Consular en Valencia. Entre los convocantes de la concentración en Madrid, programada para el domingo, figuran la Internacional Antifascista y diversos colectivos sociales, incluyendo el respaldo de Izquierda Unida. La protesta del lunes 5 tiene prevista su realización a partir de las 12:00 horas, según detalló el comunicado.

De acuerdo con el aviso emitido por la Embajada de Estados Unidos en España, el acceso a la sede central en Madrid podría verse interrumpido temporalmente o estar sujeto a restricciones, generando posibles inconvenientes para quienes tengan que realizar trámites consulares o visitas programadas en esas fechas. En el caso de Barcelona y Valencia, se anticipa una situación similar en las adyacencias a las oficinas consulares estadounidenses, por lo cual las personas que suelen transitar por esas áreas podrían verse afectadas por cortes de calle o desvíos implementados por las autoridades locales.

Además, la Embajada advirtió sobre la posibilidad de que nuevas protestas se convoquen en otros puntos del país en los días posteriores, sin descartar la aparición de manifestaciones espontáneas en respuesta a acontecimientos internacionales o decisiones de política exterior adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos. El comunicado enfatizó que se recomienda tanto a los ciudadanos estadounidenses como al público en general mantenerse alejados de grandes aglomeraciones, prestar atención a su entorno inmediato y actuar con cautela si se encuentran inesperadamente cerca de una protesta.

Entre las recomendaciones emitidas en el aviso se incluyen seguir las instrucciones que las fuerzas de seguridad o autoridades locales establezcan en ese momento, acatar la señalización temporal de cierres o desvíos en la vía pública por motivos de seguridad, y consultar de modo frecuente los medios de comunicación locales para obtener información actualizada sobre la evolución de las concentraciones y posibles cambios en los horarios o lugares de acceso.

Tal como reportó la Embajada, las movilizaciones se enmarcan dentro de un clima internacional donde distintos colectivos han manifestado su desacuerdo con la política exterior estadounidense, empleando las manifestaciones públicas como vía para expresar sus demandas. La presencia de organismos como la Internacional Antifascista en la convocatoria, así como el respaldo de partidos políticos y movimientos sociales, confirma la diversidad de participantes esperados en estas protestas.

El comunicado de la Embajada alude de forma directa a la necesidad de priorizar la seguridad, señalando: "Se recomienda a los ciudadanos evitar grandes concentraciones y extremar la precaución en caso de encontrarse de forma imprevista cerca de protestas". La advertencia de la representación diplomática recogida por medios españoles ha sido enviada especialmente a ciudadanos estadounidenses residentes o de visita en el país, pero sugiere adecuar las recomendaciones a todas las personas que frecuenten áreas próximas a los puntos de concentración.

El medio oficial recalca que la Embajada permanecerá atenta a cualquier novedad relacionada con la agenda de protestas, actualizando la información en sus canales habituales y colaborando con las fuerzas policiales para la protección de sus instalaciones y del personal diplomático asignado en España. La advertencia, según precisa el comunicado, se mantendrá vigente mientras existan convocatorias susceptibles de afectar el normal desarrollo de las actividades en las sedes estadounidenses del país.