Irene Montero reclama romper relaciones con Estados Unidos y salir de la OTAN tras el "bombardeo ilegal" a Venezuela

Irene Montero observó que, según su criterio, la reacción europea ante el reciente ataque a Venezuela habría sido radicalmente diferente si el país agredido no fuera Venezuela y el responsable del ataque no fuera Estados Unidos. La eurodiputada de Podemos sostuvo, en declaraciones recogidas por Radio 5 y citadas por el medio fuente, que tanto el Gobierno de España como la Unión Europea deberían no solo condenar de forma contundente el bombardeo y el “secuestro” del presidente venezolano Nicolás Maduro, sino también romper sus lazos diplomáticos con Washington y abandonar la alianza militar transatlántica.

Según informó el medio, Montero calificó el ataque de Estados Unidos a territorio venezolano como una “agresión completamente ilegal” y afirmó que dicha acción constituye una violación clara del derecho internacional. Durante la entrevista, la dirigente de Podemos argumentó que se trató de una operación orientada a dominar los recursos energéticos y las rutas comerciales del país sudamericano. Indicó: “Bombardear un país y secuestrar a su presidente es una agresión completamente ilegal que viola el derecho internacional”. Según Montero, Europa y España no deberían limitarse a una condena verbal, sino aplicar medidas concretas como el corte de relaciones diplomáticas y la salida de la OTAN.

La eurodiputada vinculó esta situación al conflicto en la Franja de Gaza, al señalar que los argumentos utilizados por Estados Unidos para intervenir en Venezuela son los mismos que, a su juicio, sustentarían otras acciones militares. En sus palabras, “es el mismo argumento y las mismas razones que están utilizando para apoyar el genocidio”. Montero defendió que mantener el apoyo a Washington resultaría, en sus palabras, “una locura”.

El medio consignó también que Montero empleó términos especialmente duros para referirse al posicionamiento de las instituciones europeas y del Ejecutivo español. Calificó su actitud de “cobarde, moralmente insoportable e indecente”. Según la política de Podemos, la falta de una respuesta contundente se debe al hecho de que Estados Unidos es el actor involucrado. Enfatizó que, si la agresión proviniese de otro Estado, la repercusión internacional sería mucho mayor y la condena más decidida.

En la misma intervención, Montero remarcó la importancia de respetar los instrumentos jurídicos y diplomáticos creados por la comunidad internacional para prevenir crímenes y atrocidades. Aseveró que “esto es un bombardeo ilegal, una entrada ilegal en otro país y el secuestro de un presidente”, subrayando la necesidad de salvaguardar el orden internacional. Añadió que Europa tiene la capacidad de intervenir si decide hacerlo y reclamó procesos políticos que garanticen un entorno global “basado en reglas, en la paz y en la seguridad”. Según transcribió el medio fuente, concluyó: “Lo que está haciendo Europa es moralmente inaceptable”.

Además, tal como reportó la fuente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se sumó a la condena por el ataque estadounidense en Caracas y otras zonas de Venezuela. Belarra instó a romper relaciones internacionales con el país encabezado por Donald Trump y a que España abandone la OTAN. “EEUU piensa que el mundo es suyo y que puede hacer con sus pueblos lo que le dé la gana. No lo podemos permitir. Mi rechazo más profundo a este ataque a Venezuela. España es un país de paz. Rompamos relaciones con EEUU y salgamos de la OTAN antes de que sea tarde”, expresó Belarra en su perfil en la red social X, según consignó el medio.

El medio original informó que ambas dirigentes vinculaban la situación con la política exterior estadounidense y señalaban la responsabilidad de los gobiernos europeos en el abordaje de crisis internacionales. La postura de Montero y Belarra se inscribe en la crítica recurrente de Podemos hacia el alineamiento estratégico de España y la Unión Europea con Estados Unidos, en especial en temas militares y en el marco de la OTAN. Las dirigentes argumentaron que el mantenimiento de estos vínculos diplomáticos y militares debilita la capacidad de Europa para actuar conforme a los principios proclamados de respeto al derecho internacional y la paz.

Según publicó la fuente, Montero también instó a “defender las herramientas de las que la humanidad se ha dotado para evitar que se cometan los peores crímenes y las atrocidades más terribles”, en alusión a los marcos jurídicos y éticos internacionales. La eurodiputada abogó por un compromiso europeo con un mundo regido por normas claras, donde las instituciones internacionales tengan el peso necesario para frenar agresiones y establecer un escenario de seguridad global.

La cobertura del medio recogió las principales acusaciones y argumentos sostenidos por Montero y Belarra, quienes consideraron el ataque estadounidense como una operación impulsada por intereses geopolíticos energéticos y comerciales, además de una ruptura con los consensos multilaterales y el respeto a la soberanía nacional. Ambas dirigentes reclamaron medidas urgentes por parte de los gobiernos y organismos europeos y exigieron un posicionamiento más independiente respecto a Estados Unidos y su política internacional, subrayando las consecuencias de mantener la actual integración en la OTAN para la autonomía estratégica y la coherencia ética de Europa.