Imputan homicidio negligente a los gerentes del bar 'Le Constellation' de Suiza en el que murieron 40 personas

Las autoridades judiciales del cantón de Valais han anunciado la apertura de una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar 'Le Constellation', en Crans-Montana, en el que murieron 40 personas y 119 resultaron heridas en un incendio durante la fiesta de Nochevieja.

"Están acusados de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes e incendio por negligencia", ha indicado la Fiscalía de Valois en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.

Este sábado ha visitado el lugar del siniestro el ministro de Justicia y Policía, Beat Jans, quien ha subrayado la "profunda tristeza" y la "conmoción" de todo el país ante el incendio.

Jans ha destacado la "gran labor" de los trabajadores de los servicios de emergencia y ha expresado el agradecimiento del Gobierno suizo ante las muestras de solidaridad llegadas desde el extranjero.

Ahora, la máxima prioridad del Gobierno es la identificación de las víctimas, según el ministro, que ha subrayado que no notificarán ninguna muerte hasta que la identificación sea al 100 por cien segura. Este mismo sábado se ha notificado a las familias de cuatro víctimas más y se les ha proporcionado apoyo psicológico.

En cuanto al siniestro en sí, Jans ha asegurado que se está revisando la normativa de seguridad contra incendios y que la investigación esclarecerá quién fue responsable.

