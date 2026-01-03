García-Pelayo muestra su apoyo a la comunidad venezolana de Jerez "que reclama libertad y futuro"

La dirigencia del Partido Popular de Jerez ha destacado que Venezuela enfrenta una situación marcada por la represión, la escasez y la migración forzada, circunstancias que la alcaldesa María José García-Pelayo identificó como consecuencia de las medidas adoptadas bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. En este contexto, la mandataria local puso de relieve el reclamo de futuro y libertad manifestado de forma pública por residentes venezolanos en la ciudad. Según informó Europa Press, García-Pelayo expresó su respaldo total a la comunidad venezolana de Jerez, enfatizando el acompañamiento de la corporación municipal en momentos que definió como llenos tanto de incertidumbre como de esperanza.

Las declaraciones de la alcaldesa, compartidas en una comunicación oficial y reportadas por Europa Press, subrayaron la solidaridad de Jerez hacia quienes buscan cambios políticos en Venezuela y anhelan garantías para los derechos humanos básicos. García-Pelayo enfatizó la importancia de una transición democrática que permita superar los años de gobierno de Maduro y su antecesor, mencionando expresamente el deseo de que Venezuela alcance una etapa en la que se respeten las libertades individuales y colectivas, pilares considerados fundamentales por sectores democráticos.

En el mismo comunicado, el Partido Popular de Jerez acusó públicamente a Nicolás Maduro de haber “secuestrado las urnas” durante los recientes comicios presidenciales. Según detalló Europa Press, la formación política local sostiene que el proceso electoral impidió que Edmundo González y María Corina Machado, a quienes denominó legítimos representantes, accedieran al poder tras obtener el respaldo de una mayoría de votantes. La nota añade que estas prácticas institucionales propiciaron mayor control gubernamental sobre la población, provocando un nuevo éxodo y extendiendo un estado de necesidad entre los venezolanos.

El respaldo expresado desde Jerez parte de la convicción de que Venezuela debe avanzar hacia una nueva etapa de paz y democracia. Tal como consignó Europa Press, la dirigencia popular considera que la ciudadanía venezolana hizo patente su deseo de transformación democrática al acudir a las urnas en los anteriores comicios, mostrando así su voluntad de cambio ante la comunidad internacional. El comunicado asigna un papel relevante a la vigilancia sobre el respeto a los derechos fundamentales, recordando los requerimientos de libertad y convivencia expresados en el propio municipio por venezolanos y sus familias.

García-Pelayo insistió en que el deseo de vivir en una realidad basada en el respeto y la esperanza no distingue fronteras. La alcaldesa reiteró, de acuerdo con Europa Press, el compromiso de su administración y del Partido Popular local en la defensa de los valores democráticos, tanto a nivel municipal como en apoyo a los ciudadanos que han tenido que abandonar su país de origen ante la situación actual. La mención al contexto venezolano incluyó referencias al sufrimiento colectivo generado por la falta de oportunidades, el desarraigo y la censura, factores que afectan tanto a quienes permanecen en Venezuela como a aquellos que han migrado y ahora residen en localidades como Jerez.

El mensaje institucional concluyó con una apelación a la convivencia y la solidaridad internacional, señalando que la comunidad venezolana en Jerez ha mostrado reiteradamente su voluntad de integrarse y contribuir al desarrollo de la ciudad, mientras mantiene la esperanza de un cambio político que permita a su pueblo regresar o reunirse con familiares en condiciones de libertad y normalidad. Según publicó Europa Press, el Partido Popular local pidió a las instituciones españolas y europeas mantener la atención sobre la crisis venezolana y continuar respaldando los procesos encaminados a restaurar el orden democrático en ese país.