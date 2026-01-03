Francia critica el ataque de EEUU sobre Venezuela aunque cuestiona a Maduro

El titular de la diplomacia francesa aludió al riesgo para la seguridad mundial derivado de las incursiones militares emprendidas por países que mantienen estatus de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tomando como precedente la historia internacional, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, reiteró que París se encuentra alerta ante eventos de esta magnitud, aunque resaltó que el país no adoptará una postura pasiva ante situaciones que desafían principios fundamentales. El episodio que motivó estas declaraciones se vincula directamente con la reciente operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acción que el gobierno francés considera una transgresión a la normativa internacional.

Según publicó el medio fuente, Barrot puntualizó que la operación emprendida por fuerzas de Estados Unidos infringe el principio de no uso de la fuerza sobre el que se basa el derecho internacional. En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en X, el responsable de la política exterior francesa subrayó que ninguna solución política sustentable puede imponerse por actores externos, y destacó que corresponde únicamente a los pueblos soberanos decidir el rumbo de su destino. Estas declaraciones forman parte de la condena emitida por París hacia la intervención militar extranjera, a la que asocia consecuencias de gran impacto en la estabilidad internacional.

El medio consignó que el ministro Barrot insistió en la gravedad de que “naciones que tienen la responsabilidad principal de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” recurran a ataques militares sobre terceros países. Según el diplomático, este tipo de acciones podría provocar efectos severos para la seguridad global, dado que ninguna nación quedaría exenta de repercusiones. Barrot aseguró que Francia mantiene una posición de preparación ante tales escenarios, tomando en cuenta los aprendizajes extraídos de experiencias históricas, pero aclaró que eso no significa resignación ante situaciones adversas.

El representante del Ejecutivo francés reafirmó el alineamiento de Francia con la Carta de las Naciones Unidas, otorgando a este documento el carácter de base para cualquier acción internacional adoptada por los Estados. Barrot expresó que la ONU debe seguir siendo la guía que oriente el comportamiento y las decisiones en el ámbito global, tanto en circunstancias de normalidad como en situaciones de crisis aguda.

El medio fuente destacó que, en paralelo a la crítica a la intervención militar estadounidense en Venezuela, Barrot emitió observaciones severas sobre la gestión de Nicolás Maduro. Puntualizó que el mandatario venezolano, recientemente capturado por fuerzas estadounidenses, privó al pueblo del ejercicio del poder y lo despojó de libertades esenciales. Según palabras del jefe diplomático francés, “Maduro ha violado gravemente su dignidad y su derecho a la autodeterminación”.

En referencia directa a la situación interna de Venezuela, Barrot enfatizó en la postura de su país frente a los derechos políticos y civiles de la ciudadanía venezolana. El funcionario sostuvo que Francia ha mantenido una labor constante para proteger la soberanía popular en esa nación, considerando que la voluntad de los habitantes debe prevalecer sobre cualquier otro interés, según reportó el medio. A juicio del funcionario, la privación de autodeterminación o vulneración de la dignidad ciudadana en Venezuela representa un motivo de preocupación, que Francia aborda mediante la defensa de derechos fundamentales.

El medio fuente detalló que Barrot compaginó la defensa del principio de no intervención militar con señalamientos directos sobre el actuar del gobierno que encabezaba Maduro. Las declaraciones hacen hincapié en la importancia de resolver disputas políticas internas a través de mecanismos pacíficos y respetuosos de la soberanía, recalcando que únicamente los pueblos afectados pueden determinar su régimen político sin imposiciones externas.

La respuesta del gobierno francés, reproducida en diversas plataformas por el medio fuente, expone el doble enfoque adoptado por París: condena de las acciones de fuerza por parte de actores internacionales y simultáneo rechazo a la persistencia de políticas que restrinjan derechos democráticos o libertades en contextos internos. Francia argumenta que su posicionamiento responde a lecciones extraídas de episodios previos, buscando evitar consecuencias adversas para el conjunto de la comunidad internacional.

El medio subrayó que la postura francesa busca preservar los cimientos del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente la supremacía del multilateralismo y la vigencia de la Carta de la ONU como instrumento rector. La cobertura también remarcó el llamado del ministro francés para que la acción internacional permanezca alineada de forma permanente con estos valores, tanto para prevenir escaladas de violencia como para asegurar el respeto a la soberanía y los derechos humanos en cualquier circunstancia.