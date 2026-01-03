Agencias

Evacuado al hospital un hombre por inhalación de humo tras incendio en una vivienda de El Puerto de Santa María

Servicios de emergencia y bomberos acudieron tras ser alertados sobre un siniestro en una vivienda de Cádiz, donde un varón de 59 años experimentó síntomas leves y fue trasladado para recibir atención sanitaria, informaron fuentes oficiales

El hombre trasladado al Hospital de Puerto Real fue asistido por sanitarios tras presentar síntomas provocados por inhalación de humo, posteriormente al incendio registrado en una vivienda ubicada en la calle Bahía de Santander, en El Puerto de Santa María. El siniestro ocurrió el viernes 2 de enero en horas de la noche, detalló el servicio 112 Andalucía, que forma parte de la Agencia de Emergencias de Andalucía bajo la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Según informó el medio 112 Andalucía, la alerta sobre el incendio se produjo mediante una llamada efectuada alrededor de las 22:45. En respuesta, desde la central del 112 se activaron los recursos necesarios ante la gravedad del aviso. Fueron movilizados efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de El Puerto de Santa María.

El medio consignó que los sanitarios atendieron en el lugar de los hechos a un hombre de 59 años que, a consecuencia de la exposición al humo generado por el incendio, fue evacuado al Hospital de Puerto Real para su evaluación médica. La afectación del paciente fue calificada de carácter leve, según la información proporcionada por fuentes policiales recogidas por el 112 Andalucía.

El incendio tuvo lugar en una vivienda adosada de la mencionada localidad gaditana. La intervención de los equipos de emergencia incluyó labores de control y extinción del fuego, así como la máxima atención a la persona afectada con el objetivo de prevenir complicaciones derivadas de la inhalación de humo. El suceso motivó el despliegue coordinado de bomberos, sanitarios y efectivos policiales, en línea con los protocolos establecidos para situaciones de riesgo en domicilios particulares.

La Agencia de Emergencias de Andalucía y sus servicios asociados subrayaron la importancia de la rápida actuación tras la recepción de la alerta, lo que facilitó el rescate y la atención temprana del paciente, evitando daños mayores. La gestión de este incidente formó parte del dispositivo habitual para incidentes en viviendas, donde la inhalación de humo representa uno de los principales riesgos para la salud de las personas presentes en el inmueble, tal como subrayó el 112 Andalucía.

Las autoridades responsables continúan efectuando labores de seguimiento tras este tipo de sucesos, recopilando datos y proporcionando atención a la ciudadanía, conforme a la normativa vigente y en colaboración con los distintos cuerpos de seguridad y emergencias del área. El caso se suma a los episodios en los que la coordinación interinstitucional resulta clave para garantizar la asistencia sanitaria y la protección de los vecinos afectados por incendios domésticos.

