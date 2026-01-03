ERC y Bildu piden la comparecencia de Albares en Senado y BNG que el Gobierno condene el ataque de EEUU a Venezuela

La petición presentada por el diputado del BNG, Néstor Rego Candamil, incluye una serie de interrogantes dirigidas al Ejecutivo español sobre su posicionamiento ante el “secuestro” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y solicita información sobre posibles acciones diplomáticas para lograr la liberación del mandatario y la restauración de la soberanía en Venezuela. Este requerimiento se suma a la solicitud de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, impulsada por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, con el objetivo de aclarar la postura oficial de España frente a la ofensiva de Washington contra Caracas, según consignó Europa Press.

El senador Gorka Elejabarrieta Díaz, representante del grupo compuesto por ERC y Bildu, formalizó la demanda de comparecencia para que el titular de Exteriores aclare en el Senado cómo valora el Gobierno el episodio calificado como “agresión por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela”. Este grupo pide que Albares se presente ante la Comisión de Asuntos Exteriores para detallar la posición española y las medidas previstas ante los últimos acontecimientos relacionados con la política de Estados Unidos hacia Venezuela, detalló Europa Press.

Mientras tanto, el diputado gallego Rego elevó una batería de preguntas escritas al Congreso en las que cuestiona directamente si el Gobierno español está considerando una condena explícita y firme respecto a la acción estadounidense. Rego sostiene en su iniciativa, recogida por Europa Press, que el ataque “viola la soberanía” venezolana y, en su opinión, constituye una vulneración de los principios fundamentales del derecho internacional. El parlamentario del BNG se interroga sobre la implicación de la diplomacia española y si el Ejecutivo prevé activar todos los canales diplomáticos y las iniciativas en organismos internacionales pertinentes, para exigir no solo el cese de la intervención, sino también el respeto a la integridad y autodeterminación de Venezuela.

Las demandas de los partidos nacionalistas giran en torno a la petición de una posición más proactiva por parte del Gobierno de España, especialmente en espacios multilaterales y ante socios internacionales. Europa Press destaca que Rego cuestiona si el Ejecutivo tiene la intención de exigir al presidente de Estados Unidos la liberación inmediata de Nicolás Maduro, así como el cese de cualquier acción calificada de agresiva contra Venezuela. Además, busca que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaje de manera decidida por la restitución de la plena soberanía venezolana en el marco internacional.

El trasfondo de estas solicitudes parlamentarias refleja la preocupación de algunos sectores nacionalistas sobre la respuesta española frente al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Según Europa Press, los diputados ponen especial énfasis en la defensa del derecho internacional y en la protección de la soberanía nacional venezolana, a la vez que reclaman medidas diplomáticas efectivas y el uso de los instrumentos internacionales existentes para frenar cualquier escalada. Estos partidos pretenden que el Gobierno adopte un papel activo y que, más allá de declaraciones, despliegue acciones concretas en el ámbito diplomático.

El foco está puesto tanto en la actitud del Gobierno central como en la eficacia de su respuesta ante una situación internacional calificada por los impulsores de la iniciativa como grave. ERC, Bildu y BNG reivindican la intervención institucional del Gobierno en defensa del derecho de los venezolanos a decidir sobre su propio futuro y a preservar el principio de no injerencia. La solicitud de comparecencia parlamentaria y las preguntas registradas en el Congreso pretenden forzar al Ejecutivo a tomar una posición clara y a valorar las opciones disponibles de cara a la comunidad internacional, conforme señaló Europa Press.

Hasta el momento, el Gobierno no ha comunicado públicamente si atenderá a las demandas de comparecencia ni cuál será su respuesta definitiva ante la presión ejercida por los partidos nacionalistas en el Congreso y el Senado. Mientras tanto, ERC, Bildu y BNG intensifican sus reclamos para que España, acorde a lo estipulado por el derecho internacional, actúe frente a lo que consideran un menoscabo de la soberanía de Venezuela y explore todas las vías diplomáticas y legales al alcance, como detalló Europa Press.