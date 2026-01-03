El Sorteo de 'El Niño' 2026 repartirá este martes 770 millones en premios, el primero de 200.000 euros al décimo

Las regiones del norte de España, en particular Asturias, registrarán los mayores niveles de gasto en la adquisición de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, que este 6 de enero de 2026 distribuirá un total de 770 millones de euros en premios. Según informó Europa Press, la comunidad asturiana encabeza la lista con una media de 31,37 euros por habitante dedicados a la compra de boletos, seguida por Castilla y León con 30,04 euros y La Rioja con 28,17 euros. En contraste, las menores consignaciones se observan en las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42 euros), mientras que Baleares alcanza los 9,40 euros por persona.

El Sorteo de 'El Niño', de acuerdo con los datos recogidos por Europa Press y facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), se celebrará a las 12:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, empleando el sistema de Bombos Múltiples. La edición de 2026 pone en circulación 55 series de 100.000 billetes cada una, a un precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros, lo que sitúa el total de la emisión en 1.100 millones de euros. De esta cifra, un 70% se destina a premios.

Entre los galardones más destacados, el primer premio alcanza los 2 millones de euros por serie, equivalente a 200.000 euros por cada décimo premiado. El segundo premio otorga 750.000 euros por serie y el tercero, 250.000 euros por serie. Además, se repartirán 20 premios de 3.500 euros, 1.400 premios de 1.000 euros y 5.000 premios de 400 euros, junto con otras categorías adicionales.

El promedio de gasto nacional por habitante ha experimentado un leve aumento en comparación con el año anterior. Mientras en 2025 la consignación media se estableció en 18,20 euros, para este sorteo se calcula que cada ciudadano destinó 18,77 euros en la compra de décimos, es decir, 0,57 euros más, según detalló Europa Press.

En lo que respecta a los datos históricos y curiosidades asociadas al sorteo, LAE informó que el número 0 se mantiene como la terminación más frecuente del primer premio, con 22 apariciones, siendo la más reciente en 2021. Por otro lado, Madrid destaca como la región que más veces ha resultado agraciada, acumulando 43 ocasiones en la historia de esta lotería.

La historia del Sorteo de 'El Niño' cuenta con registros documentales desde 1868. La denominación del sorteo se asocia probablemente con la cercanía de la festividad de la Epifanía o con la tradicional Adoración del Niño por los Magos de Oriente. En 1941, el sorteo adquirió una identidad y denominación propias, constituyéndose como el segundo en importancia dentro de la Lotería Nacional. Desde entonces, la relevancia y la configuración de los premios han evolucionado, consolidando su presencia anual.

Según la información facilitada por Europa Press, el sorteo fue formalmente institucionalizado en 1941 bajo la dirección de F. Roldán, quien ocupaba entonces el puesto de director general de Timbre y Monopolios. Aquella edición inicial consistió en la distribución de cuatro series de 42.000 billetes a 150 pesetas el billete, subdivididos en décimos de 15 pesetas. Se vendieron 166.668 billetes y la recaudación ascendió a 25.230.000 pesetas, de las cuales el Estado obtuvo 7.700.300 pesetas de beneficio. El programa entonces ofrecía cinco premios principales que oscilaban entre 500.000 y 50.000 pesetas por serie. El primer premio correspondió al número 23.594, vendido en Sevilla, según reportó Europa Press.

Tras la notable acogida del sorteo en 1941, se convirtió en Sorteo Extraordinario al año siguiente. En 1942, la estructura contemplaba tres series de 56.000 billetes a 250 pesetas por billete, con décimos valorados en 25 pesetas. El número ganador del primer premio, el 52.434, fue vendido en Murcia.

En 1966, la denominación oficial de 'El Niño' comenzó a figurar en las listas de premios, mientras que desde 1942 ya se otorgaban reintegros, incorporándose los premios de terminación y reintegro a partir de 1946. Hasta 1965, el sistema empleado era el tradicional; a partir de entonces se utiliza el sistema de Bombos Múltiples, empleado hasta la fecha.

El sorteo también ha experimentado cambios en su fecha de celebración. En 1999, la cita pasó del 5 al 6 de enero, mientras que en 2012 la ciudad de Cádiz fue la sede como parte de las conmemoraciones del bicentenario de la Constitución de 1812 y del nacimiento de la Lotería Nacional. Asimismo, en 2018 la organización del sorteo se trasladó a Ávila, tal como consignó Europa Press en su cobertura.

Durante su desarrollo, el Sorteo de 'El Niño' ha repartido cuantiosas sumas y ha protagonizado historias de beneficiarios en toda la geografía estatal. Los datos de participación, preferencias de terminación y variaciones históricas de esta tradición reflejan su peso en la cultura popular, con Madrid como la ciudad con mayor número de primeros premios obtenidos y regiones como Asturias, Castilla y León y La Rioja como las áreas de mayor consumo per cápita en la actualidad, según informó Europa Press.