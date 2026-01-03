El presidente de Brasil denuncia el "inaceptable" ataque de EEUU y la captura de Maduro

La relación entre el respeto a la soberanía y la estabilidad del continente quedó de manifiesto en la declaración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al exigir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una reacción ante el ataque militar a Caracas por parte de Estados Unidos y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Según publicó el medio original, Lula expresó su condena enfática mediante un mensaje difundido en la red social X, donde calificó la operación como una "afronta gravísima" contra la soberanía del país vecino, al considerarla un acto que cruza un límite inadmisible en las relaciones internacionales. El mandatario brasileño advirtió que el bombardeo y la captura constituyen una amenaza de gran alcance para la región y pueden sentar un precedente peligroso para el resto del mundo.

De acuerdo con la información difundida, Lula sostuvo que los hechos ocurridos representan una "flagrante violación del derecho internacional" y señaló que este tipo de acciones marcan "un primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo". De esta forma, el presidente brasileño conectó el episodio reciente con la historia de intervenciones extranjeras en América Latina, recalcando la gravedad de la situación para la paz regional.

En sus declaraciones, recogidas por la fuente original, Lula subrayó que este ataque rememora los momentos de mayor interferencia internacional en la política de América Latina y el Caribe. Además, insistió en que lo sucedido pone en riesgo la consideración de la región como una zona de paz, tal y como se ha acordado en diferentes marcos multilaterales. El presidente brasileño manifestó que la respuesta internacional debe ser contundente, por lo que hizo un llamado directo a la ONU y a la comunidad internacional para que tomen medidas frente a lo que catalogó como un episodio crítico.

El medio informó que, en su mensaje, Lula reiteró la postura de Brasil de rechazar cualquier tipo de intervención extranjera en el continente y destacó su disposición para facilitar el diálogo y la cooperación como alternativa a la violencia. Al respecto, enfatizó en que Brasil mantiene su compromiso de buscar soluciones pacíficas y consensuadas ante los conflictos que surjan en la región, ofreciendo su apoyo para mediar, si fuera necesario.

La detención del presidente Nicolás Maduro y el bombardeo en Caracas, tal como reportó la fuente, generaron una reacción inmediata por parte del Gobierno brasileño, que reiteró su postura histórica en defensa de la no injerencia y la solución pacífica de controversias. Según el mensaje de Lula, la situación constituye "una línea roja que no debe cruzarse", remarcando que este tipo de incursiones sólo contribuyen a la inestabilidad global y afectan la relación de confianza entre los países.

Lula, a través de su publicación en X, insistió en que estos actos generan un clima de "inseguridad y peligro" para la comunidad internacional y reavivan el recuerdo de periodos de tensión y conflicto asociados a la intervención extranjera en Latinoamérica y el Caribe. En su declaración, el mandatario hizo énfasis en que la preservación del multilateralismo es esencial para evitar que se imponga la fuerza sobre el consenso y la ley en los asuntos internacionales.

El mensaje del presidente de Brasil refleja la posición del país frente a la crisis desatada, poniendo en el centro la defensa del derecho internacional, la soberanía nacional y la resolución pacífica de los conflictos. Según recogió el medio, Lula propuso a la ONU y a otros actores internacionales encarar el episodio con una "respuesta vigorosa", para erradicar prácticas de imposición y restablecer la confianza entre naciones de la región y del mundo.

La información proporcionada destaca que la administración brasileña optó por condenar explícitamente las acciones militares en territorio venezolano y permanece alerta ante las repercusiones que puedan derivarse en el ámbito regional. Lula reiteró el ofrecimiento de Brasil como facilitador del diálogo y la cooperación, defendiendo la vía diplomática como la única ruta aceptable para resolver disputas y crisis en América Latina y el Caribe.