El Govern comparte con venezolanos la "prudencia" ante situación en Venezuela y el anhelo del "fin de la dictadura"

El seguimiento cercano de la situación en Venezuela por parte de las autoridades de Baleares ha llevado al Govern a mantener comunicación constante con los ciudadanos venezolanos que residen en el archipiélago, luego de los ataques aéreos realizados por fuerzas de Estados Unidos y tras la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según Europa Press, la presidenta Marga Prohens difundió un mensaje a través de la red social X, donde aseguró que el Ejecutivo balear se encuentra disponible para la comunidad venezolana y comparte tanto la cautela como la esperanza de que los recientes acontecimientos den paso a un proceso de transición democrática en el país sudamericano.

El medio Europa Press detalló que durante la madrugada se llevó a cabo una ofensiva militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Autoridades venezolanas reportaron que estos ataques afectaron tanto a zonas civiles como militares y calificaron los hechos como una agresión militar de gran gravedad. El Gobierno de Venezuela denunció que estas acciones constituyen una violación a la soberanía y los derechos de su ciudadanía, y señalaron que la operación tuvo consecuencias en diferentes áreas urbanas y residenciales del país.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Prohens subrayó que el Ejecutivo balear comparte la actitud prudente de los ciudadanos venezolanos frente a la rápida evolución de la crisis. Expresó además el deseo de que el final del gobierno de Nicolás Maduro implique el cierre de un periodo caracterizado, según sus palabras, por la privación de derechos y libertades fundamentales en Venezuela, y que la situación permita el inicio de reformas políticas orientadas hacia una transición democrática estable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde su plataforma Truth Social la captura de Maduro y Flores como resultado de la operación militar, e indicó que la intervención fue acompañada por ataques aéreos en distintos puntos de la capital y regiones cercanas. Trump programó una comparecencia para ampliar los detalles de la operación a las 17:00 horas, horario peninsular de España, desde su residencia en Palm Beach, Florida.

Europa Press informó que el ejecutivo balear ha comunicado su disposición de asistencia directa a los venezolanos que residen en las Islas Baleares, subrayando la importancia de acompañarlos en este contexto de alta incertidumbre. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades locales por mantener canales abiertos de diálogo, información y apoyo con las comunidades migrantes afectadas por crisis internacionales.

Durante la jornada, fueron varias las voces de condena desde instituciones venezolanas hacia la intervención estadounidense. Las autoridades de Caracas identificaron las acciones militares como atentados que perjudican tanto a la estructura gubernamental del país como a su población civil. Informaron, además, de daños causados por los bombardeos en infraestructuras tanto públicas como privadas en varios sectores estratégicos del área metropolitana de Caracas, así como en otras regiones involucradas.

Según precisó Europa Press, la reacción dentro y fuera de Venezuela ha conectado directamente la captura de los altos dirigentes con la expectativa de un cambio en la administración del país. En Baleares, el acompañamiento institucional a los venezolanos residentes busca ofrecer estabilidad y respaldo frente a la magnitud de los sucesos y las posibles repercusiones en sus vidas y en la de sus familias en el país de origen.

El seguimiento a los acontecimientos permanecerá focalizado en la rueda de prensa que el presidente Trump ha anunciado para explicar las motivaciones y próximos pasos tras la operación militar. Mientras tanto, el Govern balear indicó que continuará evaluando la evolución de la crisis, en coordinación tanto con la comunidad afectada como con organismos nacionales e internacionales de referencia.