El español Edgar Canet se impone en el prólogo de motos y es líder del Dakar

Edgar Canet, el piloto catalán de 20 años, figura entre los quince españoles que han alcanzado la victoria en una etapa del Dakar en motos. El joven logró este puesto al imponerse en el prólogo de 22 kilómetros del Rally Dakar 2026, que inició y terminó en Yanbu, Arabia Saudí. Con esta actuación, Canet encabeza la clasificación general sobre dos ruedas y logra su primer triunfo en el raid más exigente del mundo, según detalló el medio que cubrió el evento.

De acuerdo con la información publicada, Canet, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, se posicionó por encima de los máximos favoritos de la categoría Rally GP, reservada para los mejores pilotos de motos de la competición. Su tiempo superó por tres segundos al del australiano y vigente campeón Daniel Sanders, quien también es su compañero de escudería. El estadounidense Ricky Brabec, quien compite para Honda, finalizó la etapa en la tercera posición, a cinco segundos del líder.

En la misma jornada, Luciano Benavides de Argentina, vinculado al equipo Red Bull, finalizó a once segundos de Canet, mientras que Ross Branch de Botsuana, representando al equipo Hero, cruzó la meta a dieciséis segundos del ganador. El piloto español Tosha Schareina, que participa con Honda, ocupó el séptimo lugar al completar el prólogo tras veintitrés segundos de diferencia respecto al primer clasificado.

El medio consignó que, con este resultado, Canet suma su nombre a una lista donde figuran destacados representantes españoles que han logrado victorias parciales en el Dakar. Entre ellos se encuentran Joan Barreda con veintinueve triunfos, Jordi Arcarons con veintisiete, Marc Coma con veinticuatro y Nani Roma con trece, además de Isidre Esteve, Carlos Mas, Óscar Gallardo, Juan Pedrero, Carlos Sotelo, Josep Lluis Steuri, Tosha Schareina, Jordi Viladoms y Lorenzo Santolino, todos con victorias en diferentes ediciones.

La tarea realizada por Canet lo lleva, en apenas su segunda experiencia en el Dakar, a liderar la categoría de motos tras la primera etapa, doblegando a motociclistas con experiencia y campeonatos previos. Según el medio, este resultado confirma la proyección de jóvenes talentos dentro del campeonato mundial de raids. La edición de 2026 del Rally Dakar arrancó con este prólogo corto, etapa que suele servir para definir el orden de salida de la siguiente jornada y donde la diferencia de tiempos, aunque reducida, ofrece las primeras referencias sobre las aspiraciones de los participantes.

El dominio de Canet en la jornada inicial representa no solo un logro personal, sino también un hito entre los pilotos jóvenes que compiten actualmente en la élite del motociclismo de resistencia y navegación. El Dakar, reconocido por su dureza, comprende cientos de kilómetros por día a lo largo de etapas de desierto, terreno pedregoso y condiciones extremas, y este resultado lo sitúa en una posición estratégica de cara a las etapas posteriores, según reportó la publicación.